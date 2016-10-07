Россия готовится к сохранению санкций США и Евросоюза до 2020 года

Правительство РФ при формировании федерального бюджета на 2017-2019 годы исходит из осторожных экономических прогнозов и сохранения санкций на этот срок, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

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"При формировании проекта мы (бюджета на 2017-2019 годы - ред.), как собственно уже неоднократно обсуждали, исходим из осторожной оценки экономической ситуации на мировых рынках, из консервативной оценки. В частности, из-за достаточно низкой траектории цен на нефть в пределах 40 долларов за баррель марке Urals в течение всех трех лет и из-за возможного сохранения санкций до конца прогнозного периода", - заявил Медведев на правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на 2017-2019 годы, передает Прайм.

Он констатировал, что предположение о продлении санкций против РФ на 2019 год является негативным для российской экономики. "Но при подготовке таких важных для страны документов, как бюджет, лучше исходить из таких консервативных и не вполне благоприятных предположений, чем рассчитывать на какие-то более оптимистические сценарии", - подчеркнул Медведев.

Санкции Запада против РФ в ответ на аннексию Крыма действуют с лета 2014 года.