Американские инвесторы рассказали торгпреду, чего ожидают от Украины

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на слова торгового представителя Натальи Микольской по результатам заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям в Вашингтоне.

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«В первую очередь представители США ожидают от Украины налоговой стабильности, внедрения защиты интеллектуальной собственности и улучшения бизнес-климата (в частности, продолжения работы в направлении разумной регуляции)», - сказала Микольская.

По ее словам, приход инвестиций в Украину напрямую связан с ходом военных действий на востоке страны.

«Война должна стать акселератором реформ, чтобы когда она закончится, иностранные инвесторы были готовы зайти на наш рынок», - подчеркнула торговый представитель.

Как сообщал УНИАН, украинская делегация, в которую вошли, в частности, заместители министра экономического развития и торговли Юлия Ковалив и Наталья Микольская, в рамках заседания Украинско-американского совета по торговле и инвестициям в Вашингтоне обсудила с торговым представителем США Майклом Фроманом вопросы противодействия торговой агрессии со стороны России в рамках Всемирной торговой организации.

Также стороны обсудили имплементацию украинско-американской дорожной карты по вопросам повышения привлекательности бизнес-климата в Украине и определили стратегические направления ее дальнейшей реализации.