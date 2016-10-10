Правоохранители раскрыли схему нелегального вывоза табачных изделий в ЕС

Как сообщается на сайте Минфина, раскрытие схемы стало результатом одной из первых масштабных операций центра, который начал активную работу в сентябре. В частности, сотрудники центра обнаружили около 450 тыс. пачек сигарет на сумму 7,5 млн грн.

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«Доволен первыми результатами центра, который заработал фактически месяц назад. Сейчас очень важно не останавливаться, а двигаться вперед. Убежден, что таких случаев достаточно много. И наша задача - бороться с контрабандой, проявлять как можно больше таких схем и таким образом искоренять коррупцию», - сказал по этому поводу министр финансов Александр Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в начале сентября в рамках реформы работы Таможенной службы запустил работу первых межведомственных групп с участием представителей МВД, Нацполиции, Госпогранслужбы и ДФС, задачей которых будет борьба с контрабандой на границе и нарушениями таможенного законодательства.

По оценкам правительства, преодоление коррупции на таможне и контрабанды позволит ежегодно увеличивать поступления в бюджет на 50 млрд грн в год, в связи с чем реформу таможни было объявлено одним из приоритетов работы экономического и силового блока правительства.