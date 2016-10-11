Международная организация труда поможет бороться с теневой занятостью в Украине

Об этом во время презентации проекта МОТ "Усиление системы инспекции труда и механизмов социального диалога" сообщил директор группы технической поддержки по вопросам достойного труда и Бюро МОТ для стран центральной и восточной Европы Антонио Грациози.

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"В рамках данного проекта мы надеемся усилить способность Государственной службы труда выявлять неформальную занятость и принимать превентивные меры для борьбы с ней. Наш проект даст инструменты для борьбы с ней, в частности, предполагается обучение сотрудников Госслужбы труда и усиление ее институциональных возможностей в сокращении доли теневой экономики в стране", - сказал Грациози.

В то же время, он отметил, что теневая экономика - это сложная проблема, которая требует применения комплексных мер. Необходимо также снижать давление на бизнес и облегчать условия для легальной деятельности компаний. Также Грациози отметил, что необходимо усилить использование анализа данных, которые собирают госорганы, для выявления несоответствий, которые могут свидетельствовать о теневой занятости. Еще одним стимулом легализации бизнеса для компании должна стать возможность вести бизнес с европейскими компаниями.

"Конечно, Государственная служба труда должна продолжать проверки для выявления неформальной занятости, что является важным элементом сокращения доли теневой экономики",- добавил Грациози.

Он отметил, что большая доля теневой экономики оказывает дополнительное давление на те компании, которые работают в соответствии с законодательством и официально оформляют работников, поскольку им сложнее конкурировать из-за более высоких налоговых издержек. По словам Грациози, существенный проблемы с теневой занятостью в Украине наблюдаются аграрном секторе.

Также Грациози сообщил, что международные организации и страны-доноры более активно включаются в реформирование сферы труда в Украине. «Мне кажется, что доноры были достаточно осторожными в последние несколько лет, ожидая пока пройдет политическая и военная нестабильность. Теперь мы видим важные примеры более активной работы доноров в стране. Уже была получена помощь от Швеции, также вскоре мы ожидаем подписания проекта с Канадой о выделении средств на повышение безопасности труда в горно-добывающей промышленности и, конечно, ведется активная работа с Евросоюзом в сфере поддержки реформирования инспекций в сфере труда», - сказал Грациози.

Заместитель министра социальной политики Виктор Иванкевич отметил, что для усиления борьбы с теневой занятостью необходимо принять изменения в трудовое законодательство. «Мы надеемся на то, что в ближайшее время все-таки будет принят (во втором чтении - УНИАН) новый Трудовой кодекс Украины», - сказал Иванкевич.

Как сообщал УНИАН, по данным Госслужбы труда около 30% работающих в тени украинцев, или от 900 тыс. до 1,2 млн человек, заняты в аграрном секторе при том, что в общем счете на сельхозпредприятиях Украины трудятся приблизительно 2 млн человек.

Всего, по словам главы Госсслужбы труда Романа Чернеги, в Украине в тени работает около 3-4 млн человек. Чернега также сообщал, что в связи с принятыми в декабре прошлого года изменениями в Налоговый кодекс, которые практически наполовину сократили налоги на фонд оплаты труда, Госслужба труда проводит работу с бизнесом по легализации работы нанятых сотрудников. По словам чиновника, это с одной стороны увеличит поступления в госбюджет, а с другой – даст работникам возможность получать положенную им социальную защиту.