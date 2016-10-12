Гройсман пообещал помощь предприятиям, открывающим новые рабочие места

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал всестороннюю помощь государства предприятиям, открывающим новые рабочие места и создающим национальный продукт. Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом глава Кабмина сказал в ходе посещения металлургического гиганта "АрселорМиттал Кривой Рог".

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"Очень важно, чтобы власть не закрывалась в кабинетах, а шла к людям, на предприятия, в реальный сектор, который живет реальной жизнью и которому нужна поддержка. Мы - нанятые менеджеры и должны работать на тех, кто создает национальный продукт, - цитирует пресс-служба Гройсмана. - Каждый день я буду ездить по предприятиям, которые открывают новые производства, новые рабочие места. Я буду демонстрировать полную поддержку таким предприятиям и буду всегда интересоваться тем, как они живут, никто ли им не мешаем, чем государство может помочь им в развитии".

Ранее Гройсман сообщил, что на следующем заседании правительства будет окончательно сформирован Офис продвижения инвестиций, который станет точкой входа для инвесторов - внешних и внутренних, а также площадкой обсуждения и решения проблем промышленников.