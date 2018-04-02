Баланс недели: старт отопительного сезона, новые требования ЕС и импульс промышленности от Кабмина

На уходящей неделе в Украине стартовал отопительный сезон. Отложить подачу тепла до ноября, как это было в предыдущие годы, не позволили температурные режимы. Осень очень быстро принесла среднесуточные «+8 с дождем», что обусловило необходимость подачи тепла в дома, учреждения и на предприятия.

Согреть украинцев распорядились и первые лица государства. Президент Петр Порошенко, выступая на заседании Совета регионального развития в понедельник, заявил: «Хотел бы категорически опровергнуть слухи о неготовности к зиме. Это на сегодняшний день не соответствует действительности».

Следом за президентом свое слово сказал и премьер Владимир Гройсман. Он также отмел любые опасения в срыве отопительного сезона в регионах. А на селекторном совещании в четверг подчеркнул: «У нас есть норматив подключения тепла - 14 дней. Но я думаю, что за 5 дней можно все решить. Это касается всех. Кто не справится за 5 дней - поотключайте тепло в своих домах, чтобы вы понимали, что чувствуют люди».

При этом Гройсман обратил внимание, что все государственные решения для нормального прохождения холодов - от установления лимитов подачи газа теплокоммунэнерго до процедур реструктуризации задолженности коммунальных предприятий перед госхолдингом «Нафтогаз Украины» - приняты. Теперь, заверил премьер, дело за местными органами власти и госрегулятором: обеспечить людей теплом и установить при этом обоснованные тарифы на услуги должны именно они.

Благо для этого есть даже нужные ассигнования. На текущей неделе стало известно, что доходы местных бюджетов за 9 месяцев года превысили расходы на 32 млрд грн. В помощь регионам направят и средства подписанного на этой неделе кредитного соглашения с немецким государственным банком развития KfW на 150 млн евро. Документ вошел в пакет большой кредитной программы между правительствами Украины и ФРГ, одобренной весной прошлого года общим объемом финансирования 500 млн евро.

Правительство также напомнило, что в ближайшее время начнет работу специальная межведомственная группа, задачей которой станет инспектирование региональных предприятий ТКЭ на предмет объективности тарифных расчетов, а также выполнения поручений правительства о внедрении технологий экономии энергоресурсов и рационального их использования.

В свою очередь Минсоцполитики поторопило украинцев побыстрее подать заявления на субсидии: документы нужно оформить до 1 ноября. Как сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, выплаты уже назначены 5,5 млн украинских семей, и в дальнейшем этот показатель вырастет до прогнозного уровня в 8,5-9 млн семей. Средний размер субсидии составит порядка 2 тыс грн.

Комплименты США и условия Евросоюза

На текущей короткой неделе Украина получила пакет задач от внешних партнеров. Европейский союз озвучил условия получения очередного транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Если ранее средства «привязывались» к динамике наших отношений с Международным валютным фондом, то теперь появились более прикладные требования.

Во-первых, нужно снять 10-летний мораторий на экспорт леса. Запрет, напомним, вводился год назад как единственно возможная мера по наведению порядка в лесной отрасли, где еще до недавнего времени царили бесконтрольная вырубка и вывоз ценных пород дерева под видом дров. Что характерно, в 2015-м введение моратория не особенно заботило европейцев. Зато сейчас это первое и ключевое условие выдачи Украине денег от Евросоюза. Очевидно, за ним стоят интересы европейского деревообрабатывающего лобби - производителей мебели и других производств, связанных с переработкой древесины.

Второе условие - не менее странное. Украине необходимо решить все финансовые вопросы по внутренним переселенцам. Эта категория граждан возникла в нашей стране в 2014 году - после начала Россией войны на нашей территории и оккупации ее части. Сейчас европейцы требуют возобновить все выплаты и, по сути, свернуть кампанию по верификации соцплатежей, проводимую Минфином.

Почему порожденный путинской агрессией вопрос переселенцев вошел в повестку дня наших отношений с ЕС не вполне понятно. Еще полгода назад такого условия Киеву никто не выставлял. Более того, даже сейчас глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли, чья первая в новом статусе пресс-конференция прошла также на этой неделе, не смог детализировать требований или хотя бы уточнить причину их появления, ограничившись общей фразой о том, что «мы (Украина и ЕС - УНИАН) в переговорах».

Помимо этих пунктов ЕС также настаивает на старте пенсионной реформы, которая должна разрешить проблему значительного дефицита Пенсионного фонда, на проведении прозрачной приватизации, продолжении программ по дерегуляции, децентрализации и борьбе с коррупцией.

Как подчеркнул Мингарелли, Евросоюз готов оказывать Украине самую широкую поддержку и делиться своим опытом. «И мы отмечаем, что Украина и сама достигла значительного прогресса на пути реформ. Правительства Арсения Яценюка, а теперь и Владимира Гройсмана сделали немало. Я знаю немного стран, где за два года бюджетный дефицит удалось снизить с 11% до 3% или стабилизировать курс валюты в условиях ведения войны», – отметил Мингарелли.

С ним, к слову, согласилась и министр торговли США Пенни Прицкер. На текущей неделе пресс-служба украинского правительства обнародовала заявление властей Украины и США, сформированное по итогам визита Прицкер в Киев в конце сентября. В заявлении сказано немало лестных слов в адрес Киева, но подчеркивается, что дальнейший прогресс в реализации программы сотрудничества с МВФ, усилия по борьбе с коррупцией, а также глубокие и ускоренные экономические реформы будут иметь решающее значение для привлечения долгосрочных прямых иностранных инвестиций в Украину. «Обе стороны договорились о важности ускорения реформ для того, чтобы обеспечить непрерывность работы по приоритетным направлениям с новой администрацией США», - говорится в заявлении. Гражданам США предстоит избрать нового президента своей страны 8 ноября.

Стимулы для промышленности

Об инвестициях, реформах и развитии национальной промышленности говорили на текущей неделе и в правительстве. Премьер Гройсман на заседании своего Кабинета в очередной раз подчеркнул: залогом экономического роста Украины должны стать восстановление промышленности и привлечение инвестиций. Причем размер стартовых вложений не является критичным. Главное, чтобы деньги работали на страну, а инвесторы сумели построить успешный бизнес.

«У нас есть большие возможности. Мы закладываем трехпроцентный рост, но его можно удвоить. Мы можем за год дать импульс развитию производства, чтобы перестать быть сырьевым типом экономики, которым мы есть сегодня», - сказал Гройсман.

Кабмин поддержал предложение премьера по созданию Национального комитета восстановления промышленности. Его задача - стимулировать производство товаров с высокой добавленной стоимостью и развивать наиболее наукоемкие отрасли.

«Сейчас задание комитета - стать не просто структурой, а реальным механизмом диагностики проблем национальной промышленности, разработки механизмов реальных решений, я подчеркиваю, конкретных решений, которые дадут нам возможность получить качественный национальный продукт», - сказал Гройсман и пообещал, что уже в ближайшее время ситуация в стране начнет меняться.

Правительство, по словам премьера, покажет пример заботы об инвесторах, которых «на руках носить надо». «Наша задача - поддержать привлечение инвестиций в страну, сделать эти инвестиции успешными. Эти инвестиции будут приносить украинцам рабочие места, а стране - качественный конкурентный продукт», - заверил Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина все еще обладает значительными возможностями роста, которые не использует. Доставшийся в наследство после развала СССР научный и производственный потенциал разрушен или простаивает, уступив место сиюминутным - преимущественно сырьевым производствам.

«45-милионная страна с такими возможностями должна быть самодостаточной, экономически сильной и независимой, социально справедливой, - сказал глава правительства. - Мы должны уйти от сырьевой ориентации экономики. Сырьевой тип экономики, который был в нашей стране, должен отойти в историю».

И первыми свидетельствами правильности избранного пути, по мнению премьера, должна стать производственная статистика 8 месяцев текущего года. В августе Госстат зафиксировал рост на 3,4% после падения на 0,2% в июле. Прогноз роста промпроизводства в целом по итогам года - 1,2%.

Продолжится ли в Украине положительная производственная динамика, узнаем уже на следующей неделе. Новые данные - за три квартала года - Госстат обнародует в будущую пятницу.

Во вторник, 18 октября Совет директоров Всемирного банка рассмотрит вопрос выделения нашей стране кредитных гарантий в объеме 500 млн долл., под которые в дальнейшем будут привлечены средства для закупки природного газа для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов. А к концу недели Украина окончательно сформирует повестку дня предстоящего саммита Украина - ЕС, который обещает стать наиболее результативным за последние годы. В центре внимания - предоставление безвизового режима для граждан Украины, увеличение торговых квот для украинских производителей на европейском рынке и возможность подписания Договора об открытом небе с ЕС.

Важным станет и возобновление заседаний парламента, поскольку в повестке дня немало важных экономических законов, принятие которых входит в пакет реформ, согласованный с Международным валютным фондом.

Олеся Сафронова