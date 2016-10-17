У Кабмина достаточно политической воли для проведения реформ в стране - Гройсман

Премьер-министр Владимир Гройсман заверяет, что у него лично и у правительства в целом достаточно политической воли для проведения необходимых структурных изменений и реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время презентации обновленной структуры поддержки реформ, в частности создания специализированных команд для поддержки реализации реформ и Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы.

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По словам Гройсмана, за 25 лет в Украине не было сделано необходимых структурных изменений и реформ, которые бы дали стране открыть собственный экономический потенциал и обеспечить социальную справедливость.

"Хочу подчеркнуть: что касается политической воли (для проведения изменений - УНИАН), то у нашего правительства и у меня лично как премьер-министра с этим никаких проблем нет", - сказал он.

Гройсман также подчеркнул, что на скорость реформ влияет качество предлагаемых решений, а не их количество.

"Если мы делаем реформу здравоохранения, то мы должны понять, что ее целью является снижение заболеваемости, снижение смертности, повышение профилактики болезней, доступность здравоохранения", - пояснил глава правительства.