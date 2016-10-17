Украине остается лишь год для проведения реформ - Бальцерович

Украине остается год для проведения фундаментальных реформ, поскольку в дальнейшем в стране начнется предвыборный сезон, и принятие стратегически важных решений будет значительно затруднено.

Об этом сказал сопредседатель Стратегической группы поддержки реформ при президенте и премьер-министре Украины Лешек Бальцерович.

"Реформы надо делать быстро. Этот год (2017-ый - УНИАН) последний перед выборами для Украины. Чем позже (внедрять реформы - УНИАН), тем будет труднее", - сказал Бальцерович.

При этом он подчеркнул, что очень важно принимать решения пакетно.

"Так эффект от принятых решений будет очевиднее. И в некоторых сферах он будет заметен еще до выборов. И для Украины так лучше, - сказал Бальцерович. - В Украине начинается экономический рост. И то, как быстро и долго он будет продолжаться, зависит от реформ, от быстрого их внедрения. И тут ответственность переходит к властям. Но время для Украины истекает".

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Ранее Бальцерович отмечал, что Украина может уже в среднесрочной перспективе демонстрировать рост ВВП на 5-6% в год при условии, что уже сейчас начнет быстро и комплексно менять экономику и систему государственного управления. Ключевыми реформами, по его мнению, должны стать борьба с коррупцией, упрощение налогового администрирования и упразднение упрощенной системы налогообложения для юридических лиц, дальнейшее улучшение корпоративного управления в секторе госкомпаний, прозрачная приватизация, дерегуляция, реформа здравоохранения, когда финансирование ориентируется на пациента, а не на количество больниц, а также земельная реформа.

Правительство прогнозирует рост экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1%, а в 2017 году – на уровне 3%. В дальнейшем ежегодный рост ожидается на уровне не менее 4% ВВП. Вместе с тем, по оценкам экспертов, Украина при должном объеме инвестиций и росте промышленного производства может демонстрировать более значительный рост – на уровне 6-7% в год.