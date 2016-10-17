В правительстве сообщили, кто возглавит команду поддержки реформ

Обновленную команду (Офис) поддержки реформ при Кабинете министров Украины, созданную при непосредственном финансовом и консультационном участии Европейского банка реконструкции и развития и Представительства ЕС в Украине, возглавит министр Кабинета министров Украины Александр Саенко.

Об этом сказал сам министр, представляя механизм работы обновленной команды.

Он подчеркнул, что создание Офиса реформ - это завершение архитектуры внедрения реформ в Украине.

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"Офис будет состоять из 18 человек, которые будут закреплены по направлениям. Мы предварительно проговорили возможность разделить его на три структуры, но возглавит его министр Кабинета министров. Почему это важно? Чтобы мы избежали возможных несогласованностей между Секретариатом и Офисом реформ", - сказал Саенко.

Как сообщал УНИАН, первым направлением работы Офиса поддержки реформ станет трансформация управления по линии Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства инфраструктуры Украины. В дальнейшем работа команды может быть расширена на другие министерства и местные органы власти. Задачей команды станет улучшение, прежде всего, системы государственного управления - как в отдельных отраслях, так и в целом по стране.