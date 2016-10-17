Бальцерович рассказал, благодаря чему Украина избежала экономического краха

После встречи Лешек Бальцерович в интервью журналистам подчеркнул, что два года назад в Украине была очень тяжелая экономическая ситуация из-за «наследства» Януковича и экономической агрессии России: «То, что был введен запрет экспорта Украины в Россию, - это был большой удар, который вызвал рецессию. И в этой тяжелой обстановке была угроза краха и бюджета, и банковской системы». И благодаря политике правительства Арсения Яценюка этот крах не произошел».

«Было тяжело, я знаю, это было тяжело. И из-за удара России, и наследства экономики. А теперь в этом году начинается медленный экономический рост, который может быть и должен быть укреплен реформами, которые не болезненные для общества», - сказал он.

Эти реформы, по словам Бальцеровича, «болезненные для некоторых групп интересов, которые защищают свои привилегии»: «Не надо разрешать им это делать».

Он привел пример демонополизации и приватизации, продолжения реформы газового сектора.

«Самое главное – что начался экономический рост, он нуждается в укреплении, укреплении возможным путем реформ, которые не болезненные для общества», - добавил Лешек Бальцерович.