Кабмин уволил замминистра экономразвития Клименко

Кабинет министров Украины уволил заместителя министра экономического развития и торговли Украины Юлию Клименко, занимавшую свой пост с апреля 2015 года.

Об этом говорится в распоряжении правительства №761.

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"Уволить Клименко Юлию Леонидовну с должности заместителя министра экономического развития и торговли Украины - руководителя аппарата по собственному желанию", - говорится в документе.

Клименко пришла в Минэкономразвития вместе с командой бывшего министра Айвараса Абромавичуса. До назначения она работала в должности генерального директора девелоперской компании Cantik Enterprises, была коммерческим директором Dragon Development, директором компании "Славутич" и руководителем торгового отдела фондовой биржи ПФТС.