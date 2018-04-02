Баланс недели: бюджетные войны в парламенте, отчет Гройсмана за полгода и деньги на газ

Кабинет министров, всерьез вознамерившись соблюсти все нормы бюджетного процесса, на минувшей неделе представил на суд Верховной Рады проект бюджета на 2017 год. Народные избранники не преминули воспользоваться представившейся возможностью, застолбив за собой максимальное количество «хотелок». Оформлены они были ввиде 1167 поправок.

В условиях нестабильной макроэкономической обстановки и острой необходимости сокращать госзатраты поправки народных избранников потребовали бы дополнительного финансирования на уровне 1 трлн грн при общей доходной части бюджета в 706,3 млрд грн.

В связи с этим из общего количества депутатских поправок учтены были лишь 408, а остальные 759 - отклонены, поскольку нарушали баланс доходной и расходной частей бюджета.

«Я прошу народных депутатов учесть, что, если вы вносите поправки по увеличению финансирования чего-то, эти деньги нужно откуда-то отнять. Доходная часть бюджета не безгранична», - обратился к Раде премьер-министр Владимир Гройсман.

Тем не менее, среди учтенных поправок оказались и довольно контраверсионные. В частности, Национальный банк Украины заявлял об индикативной возможности перечислить со своей стороны 31 млрд грн в бюджет-2017. Правительственный проект бюджета предусматривал увеличение этой суммы до 41 млрд грн, а поправки Рады довели этот показатель до 45 млрд грн - и это в период хрупкой макроэкономической стабильности.

Кроме того, утверждённые правки содержат увеличение дохода за счет ренты на добычу янтаря на уровне 7 млрд грн - увеличение на 2,8 млрд грн по сравнению с правительственным вариантом финансового документа. При этом отрасль добычи янтаря до сих пор не выведена в легальное поле.

Также правки предусматривают изменение источника предоставления 1 млрд грн на поддержку территориальных общин в рамках децентрализации. Ранее планировалось, что эти средства будут выделены за счет конфискации арестованных средств режима Януковича, однако правки переносят этот груз на общий фонд госбюджета. В то же время, Рада продолжает с завидным упорством проваливать закон о спецконфискации, дающий возможность зачислить 1,5 млрд украденных долларов в бюджет.

Не забыли депутаты и о себе - финансирование аппарата парламента включительно с поддержкой подведомственных СМИ увеличилось на 139,3 млн грн.

Тем не менее, поправки были утверждены Верховной Радой, а проект бюджета - принят в первом чтении 230 голосами. В свою очередь, Министерство финансов обязано рассмотреть утвержденные предложения депутатов.

А что больше всего проявиться у народных избранников ко второму чтению - аппетиты или сознательность - покажет время.

Отчет правительства: от стабильности к улучшению

На минувшей неделе правительство в лице его главы Владимира Гройсмана отчиталось о результатах шести месяцев работы. По словам премьера, основные успехи за это время демонстрируют цифры - увеличение промпроизводства на 2%, объемов строительства - на 11,9%, номинальной заработной платы - на 24,4%, инвестиций - на 19%, а также замедление темпа инфляции до 6,4%.

«Я говорю об этом как о признаках. Сегодня у нас позитивные сигналы, но позитивные сигналы должны дойти до каждой украинской семьи. Возможно, в цифрах мы видим минимизацию негативных воздействий, но я бы очень хотел, чтобы каждая украинская семья ощутила, что на самом деле ситуация меняется, есть больше работы, заработной платы, экономика растет», - сказал премьер.

Намечая горизонты деятельности Кабмина, Гройсман отметил важность проведения реформы государственной службы, децентрализации, дерегуляции, либерализации администрирования налогов, реформы таможни, уменьшения энергетической зависимости, создания привлекательного бизнес-климата и успешной приватизации.

Также глава правительства подтвердил намерение увеличить социальные стандарты, первым этапом которого станет рост минимальной зарплаты и пенсий на 10% уже в январе 2017 года.

«Государство должно выполнять свой социальный контракт перед гражданами. Если популисты включали печатный станок и выдавали по тысяче единовременно, то наша задача - чтобы повышение социальных стандартов происходило ощутимо и системно», - сказал Гройсман.

В подтверждение реформаторских намерений Кабмин на юбилейном заседании по итогу 6 месяцев работы принял и ряд важных решений.

В частности, правительством был создан Офис сопровождения инвестиций, призванный помогать инвесторам во всех аспектах деятельности в стране. Главой Офиса был назначен партнер киевского отделения юридической компании CMS Cameron McKenna LLC Даниил Билак.

По словам Билака, Офис будет являть собой своеобразный консьерж-сервис для иностранных инвесторов, который по консервативным оценкам уже в 2017 году позволит дополнительно привлечь 1 млрд долл. в экономику страны.

«Ключевой инструмент – это консьерж-сервис. Существующие и новые инвесторы будут сопровождаться по всем инстанциям: регистрация, помощь в хитросплетениях нашего законодательства, чтобы они понимали – есть точка, в которую можно обращаться за помощью «под ключ»», - сказал он.

Кроме того, правительство назначило и нового исполняющего обязанности директора государственной компании «Укравтодор», которым стал экс-министр транспорта Польши Славомир Новак. В качестве министра Новак отвечал за стратегию развития транспортной отрасли Польши, а также за привлечение инвестиций для подготовки к Евро-2012. Также он отметил, что занимался реформированием "Польских железных дорог". По словам Новака, его главными задачами в "Укравтодоре" станет привлечение иностранных инвестиций и компаний для участия в дорожных тендерах.

"Нам нужно быстро сделать технический аудит дорог и улучшить технические стандарты. Также нужно быстро составить план строительства и реконструкции дорог на основании трафика", - добавил он.

Но деятельность Кабмина на прошлой неделе не ограничилась инвестициями и дорогами, ознаменовавшись также утверждением условий повторной приватизации Одесского припортового завода.

В частности, стартовая цена 99,6% акций завода была оценена Фондом государственного имущества (ФГИ) в 5,16 млрд грн (около 200 млн долл.), снизившись в 2,6 раза по сравнению с первым провальным аукционом по продаже предприятия, который прошел в июле.

При этом обсуждение условий приватизаций вызвало горячую дискуссию между главой ФГИ Игорем Билоусом и министром финансов Александром Данилюком. Последний отметил, что потенциальному инвестору потребуется не только купить предприятие минимум за 200 млн долл., но и погасить долг еще почти на 200 млн долл., а также инвестировать около 200 млн долл. в запуск производственных мощностей.

«Это 600 млн долл.. Вы думаете, кто-то заплатить такую цену?», - спросил Данилюк у Билоуса.

Однако глава ФГИ остался непреклонен и условия, предложенные Фондом, были утверждены. Кто из чиновников окажется прав - покажет ближайшее будущее, поскольку процесс приватизации должен завершиться до 7 января 2017 года.

Деньги на газ

Переговоры Украины со Всемирным банком (ВБ) о предоставлении национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» гарантий на 500 млн долл. для закупки газа увенчались успехом еще весной. Однако ключевым условием предоставления средств являлось продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

В середине сентября МВФ после более чем годичной паузы возобновил кредитование Украины, и мяч оказался на поле Всемирного банка.

Наконец, 18 октября совет исполнительных директоров ВБ утвердил гарантию на 500 млн долл. США, предоставленную Международным банком реконструкции и развития (МБРР). После этого, 19 октября, Всемирный банк опубликовал сообщение о предоставлении гарантии на 500 млн долл. «Нафтогазу Украины» для улучшения коммерческих и финансовых возможностей закупки газа.

По словам коммерческого директора госхолдинга Юрия Витренко, «Нафтогаз» рассчитывает воспользоваться предоставленными гарантиями до конца ноября.

В то же время, Витренко заверил, что закупка голубого топлива у России является маловероятной.

«У нас есть юридические варианты как получить дополнительные объемы газа из России, но мне кажется, что это крайний вариант, к которому не придется прибегать. Во-первых, у нас сегодня уже достаточно плановых объемов газа, во-вторых, мы сможем увеличить импорт из Европы, и только когда этого не хватит - тогда останется резервный вариант (поставки из России)», - сказал он, не исключив возможности закупки газа у северного соседа в случае очень холодной погоды в зимний период. При этом госхолдинг на минувшей неделе вспомнил и о другой проблеме, связанной с Россией - утраченных «Нафтогазом» активах в аннексированном Крыму, предварительно оцененных в 2,6 млрд долл.

«В понедельник (17 октября) «Нафтогаз Украины» и шесть ее дочерних компаний - «Чорноморнефтегаз», «Укртрансгаз», «Ликво», «Укргазвыдобування», «Укртранснафта» и «Газ Украины» - инициировали арбитражное производство против Российской Федерации и требуют возместить убытки, причиненные незаконным захватом Россией активов группы в Крыму», - сообщили в компании.

Согласно позиции «Нафтогаза», в 2014 году Россия реализовала масштабную и хорошо скоординированную схему по лишению украинских компаний их имущества без выплаты компенсации. Также данная схема включала вооруженный захват буровых платформ и передачу почти всех крымских активов «Нафтогаза» российским компаниям.

«В Крыму «Нафтогаз» имел несколько ценных энергетических активов, захват которых российской стороной грубо нарушает двустороннее инвестиционное соглашение, которое требует, чтобы Россия уважала и защищала украинские активы, в том числе и те, что расположены в Крыму», - подчеркнули в госхолдинге.

По оценкам «Нафтогаза», Украина теряет около 2 млрд куб м в добыче природного газа из-за аннексии Крыма.

А пока украинский энергетический гигант озабочен закупкой газа для прохождения отопительного сезона и судовыми тяжбами с Россией, Кабмин утвердил условия предоставления рассрочки по коммунальным платежам для семей, не получающих субсидии.

Согласно решению правительства, на основании письменного заявления желающим будет предоставлена беспроцентная рассрочка, в рамках которой в отопительный сезон нужно будет оплатить лишь 50% общей суммы, а остальные 50% - равномерными частями в апреле-сентября. И, похоже, подобный механизм может быть востребованным, поскольку украинцы напряженно ожидают первых в этом отопительном сезоне платежек, впервые в истории платя экономически обоснованную цену за голубое топливо.

Следующая неделя обещает быть богатой на экономический события - монетарный комитет Национального банка Украины проведет заседание, на котором может быть принято решение об очередном этапе монетарного смягчения, включая снижение учетной ставки. Кроме того, на следующей неделе в страну приедет миссия МВФ, которая обсудит с правительством широкий спектр вопросов двухстороннего сотрудничества на ближайшие годы.

Максим Шевченко (УНИАН)