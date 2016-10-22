Бельгийский регион продолжает блокировать свободную торговлю между ЕС и Канадой

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Министр торговли Канады Христя Фриланд заявила после переговоров в Брюсселе, что из-за внутриевропейских разногласий, Евросоюз сейчас не способен к подписанию международных соглашений. "Для меня и для Канады очевидно, что Евросоюз не способен сейчас заключить международное соглашение даже со страной с европейскими ценностями, такой как Канада. Канада разочарована, я лично сильно разочарована", - сказала Фриланд.

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В Валлонии заявили, что не готовы пока допустить сделку с Канадой, которая, по словам представителя этого региона, выгодна подозрительному заокеанскому бизнесу.

"На этом этапе документ для нас этот еще недостаточен. Мы четко заявляем на протяжении уже года, что у нас претензии к арбитражному механизму, который может быть использован транснациональными компаниями, работающими в Канаде. Они не являются на самом деле канадскими компаниями. Мы считаем, что достигнутый прогресс не достаточен", - отметил глава администрации Валлонии Поль Маньет.

В свою очередь президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду, что соглашение все-таки будет одобрено всеми национальными и региональными парламентами.

Он рассчитывает, что CETA удастся подписать на саммите ЕС-Канада 27 октября.