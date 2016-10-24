ЕС дал Бельгии время до конца 24 октября для принятия решения по ЗСТ с Канадой - СМИ

В противном случае саммит ЕС-Канада, на котором 27 октября должны были подписать соглашение, будет отменен, сообщил неназванный источник в кругах ЕС агентству Reuters, передает РБК-Украина.

Отмечено, что у президента Европейского Совета Дональда Туска 24 октября будет разговор с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем. Соответственно, премьер Канады Джастин Трюдо сможет решить, лететь ли ему в Брюссель на подписание соглашения.

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"Но если Мишель не сможет гарантировать Туску, что Бельгия поддержит подписание соглашения саммит ЕС-Канада будет перенесен на неопределенный срок", - передает агентство.

При этом, по словам источника, ни ЕС, ни Канада не готовы отказаться от договора, который разрабатывался годами.

Как сообщал УНИАН, ранее руководителям Евросоюза не удалось подготовить к подписанию с Канадой Всеобъемлющего соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве (CETA), его по-прежнему блокирует бельгийский регион Валлония.

В Валлонии заявили, что не готовы пока допустить сделку с Канадой, которая, по словам представителя этого региона, выгодна подозрительному заокеанскому бизнесу.