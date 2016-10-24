Порошенко внес изменения в кадровый состав Нацсовета реформ

Президент Украины Петр Порошенко своим указом внес изменения в кадровый состав Национального совета реформ - консультационного органа при главе государства, отвечающего за выработку ключевых преобразований в экономической и политической жизни государства. Указ опубликован на президентском сайте.

В частности, Порошенко ввел в состав Нацсовета министра Кабмина Александра Саенко, одновременно исключив из состава совета экс-министра экономразвития и торговли Украины Айвараса Абромавичуса.

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Кроме того, по решению главы государства в состав Нацсовета вошли народные депутаты Максим Бурбак ("Народный фронт") и Игорь Грынив ("Блок Петра Порошенко"), глава Офиса эффективного регулирования Алексей Гончарук (по согласию), президент Американской торговой палаты Андрей Гундер, глава Союза украинских предпринимателей Вячеслав Климов, со-председатель совета экспортеров Фонда устойчивого развития Владислава Рутицкая.

При этом из состава Нацсовета вышли директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко, основатель общественной инициативы "Объединение украинских выпускников зарубежных университетов "Профессиональное правительство" Даниил Пасько, соучредитель ОО "Всеукраинская гражданская платформа "Новая Страна" Валерий Пекар, экс-замглавы НБУ Владислав Рашкован.

Национальный совет реформ начал работу в августе 2014 года. Расписания заседаний Нацсовета нет, однако он должен собираться не менее 6 раз в год или чаще - в зависимости от необходимости и целесообразности.