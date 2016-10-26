Порошенко анонсировал скачок Украины в рейтинге Paying Taxes на 30 позиций

«Я хотел бы сослаться на результаты Paying Taxes ranking - общий рейтинг, который формируется Всемирным банком и PricewaterhouseCoopers. Если вы посмотрите на этот рейтинг, то вы сможете увидеть, что в 2012, 2013 годах мы имели цифры 164, 181. На 181 месте была Украина - это одно из последних мест по налоговому климату в мире. Это времена Клименко, Януковича, Арбузова, когда НДС поддерживал коррупцию в стране», - сказал президент.

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По его словам, на сегодняшний день за год Украина уже поднялась на 73 ступеней.

«Я провел необходимые консультации с экспертами, они утверждают, что если все новации по налоговому администрированию будут внедрены - Украина может твердо рассчитывать еще на 30 ступеней. Это означает, что мы будем находиться в верхней половине списка», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко ранее заявил, что Украина поднялась до 80 с 83 места в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного Банка - Doing Business.