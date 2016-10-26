Порошенко осудил попытки дискредитировать работу Гонтаревой - Шимкив

Президент Украины Петр Порошенко и участники Национального совета реформ при президенте осудили попытки дискредитировать работу главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив по итогам заседания Нацсовета.

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"Все члены Национального совета реформ осудили публичную травлю, которая носит откровенно заказной характер и негативно влияет на работу НБУ. А в условиях гибридной войны, которая ведется против нашего государства, это один из дестабилизирующих факторов. В условиях, когда Украина должна выполнить ряд обязательств, а национальная валюта стала стабильной - такое недопустимо. Национальный совет реформ выразил поддержку Валерии Гонтаревой и призвал к конструктивному диалогу все политические силы в государстве", - сказал Шимкив.

Как сообщал УНИАН, ранее ряд народных депутатов - членов парламентского комитета по вопросам банковской деятельности выразили недоверие главе НБУ и призвали уволить ее с занимаемой должности по причине "потери деловой репутации".