Сбои в системе е-декларирования: больше всего жалуются депутаты, судьи и прокуроры
До завершения подачи электронных деклараций осталось четыре дня и ночи, и этот срок продлевать не будут.
Об этом сообщили во время внеочередного открытого заседания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет ТСН.uа.
Сейчас уже около 50 тысяч пользователей подали декларации, причем большое количество активизировалась именно в последнюю неделю – с понедельника, 24 октября. С этим, говорят в НАПК, связаны наибольшие проблемы.
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Если раньше за сутки регистрировались 300-400 человек, то с понедельника ежедневно прибывало более 8 тысяч декларантов. Кроме того, декларации подают и те, кто не должен этого делать по закону.
На заседании признали три крупных сбоя, которые произошли в течение последних трех дней, в то же время посетовали на то, что жалуются больше всего не рядовые чиновники.
С 24 по 27 октября НАПК получила более 200 писем-жалоб на сбои в работе системы, большинство из тех, кто выразил свое недовольство – народные депутаты, судьи и прокуроры. В НАПК надеются, что в дальнейшем подачу деклараций не булут откладывать на последний момент.
Напомним, запустили систему электронного декларирования в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.