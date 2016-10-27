Сбои в системе е-декларирования: больше всего жалуются депутаты, судьи и прокуроры

Об этом сообщили во время внеочередного открытого заседания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, пишет ТСН.uа.

Сейчас уже около 50 тысяч пользователей подали декларации, причем большое количество активизировалась именно в последнюю неделю – с понедельника, 24 октября. С этим, говорят в НАПК, связаны наибольшие проблемы.

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Если раньше за сутки регистрировались 300-400 человек, то с понедельника ежедневно прибывало более 8 тысяч декларантов. Кроме того, декларации подают и те, кто не должен этого делать по закону.

На заседании признали три крупных сбоя, которые произошли в течение последних трех дней, в то же время посетовали на то, что жалуются больше всего не рядовые чиновники.

С 24 по 27 октября НАПК получила более 200 писем-жалоб на сбои в работе системы, большинство из тех, кто выразил свое недовольство – народные депутаты, судьи и прокуроры. В НАПК надеются, что в дальнейшем подачу деклараций не булут откладывать на последний момент.

Напомним, запустили систему электронного декларирования в соответствии с законом "О предотвращении коррупции" в полночь 1 сентября.