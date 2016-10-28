Правительство утвердило периодичность проверок компаний по трудоустройству за рубежом

Кабинет министров утвердил постановление о периодичности проверок компаний, которые помогают украинцам трудоустраиваться за рубежом, разделив фирмы на три группы по степени риска, сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Правительственным решением для каждого субъекта хозяйствования в этой сфере будет определена одна из трех степеней риска: высокая, средняя или незначительная в зависимости от срока осуществления деятельности, количества трудоустроенных за рубежом лиц, наличия обоснованных жалоб на деятельность таких посредников, других критериев", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, посредники с высокой степенью риска будут проверяться не чаще одного раза в два года, со средней степенью риска - один раз в три года, с незначительной степенью риска - один раз в пять лет.

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"Это уменьшает нагрузку на субъекты ведения хозяйства с одновременным повышением общей эффективности государственного надзора в сфере посредничества в трудоустройстве за рубежом", - указывается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным исследования социологической группы "Рейтинг", 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу, 25% - уже интересовались возможностью работать вне Украины.

В то же время, среди тех, кто желает работать за границей, лишь 23% оценили свои шансы на трудоустройство там как существенные. При этом, каждый десятый житель Украины уже имеет опыт работы за границей. Причем, в западных областях за границей работало почти 25% жителей, а в остальных районах этот уровень составляет от 6 до 10%.

При выезде на работу в другие страны украинцы часто пользуются услугами компаний-посредников, которые помогают с поиском работы, оформлением документов и переездом. В то же время, эксперты данной сферы отмечают, что с возросшим спросом на такие услуги, участились случаи мошенничества со стороны компаний с сомнительной репутацией.