ЕС и Канада договорились 30 октября подписать договор CETA

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

"Саммит Канада - ЕС пройдет в воскресенье. Прекрасные новости. Мне не терпится быть там", - написал Трюдо в "Твиттере" после переговоров с Туском. Чуть ранее о том же объявил сам Туск.

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Подписание всеобъемлющего торгового договора, который позволит Канаде и ЕС отменить 98% из существующих ныне торговых пошлин, пришлось отложить из-за того, что его не смогла ратифицировать Бельгия, одна из трех частей которой - Валлония - отказывалась одобрить договор.

В четверг премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил, что регионы страны смогли прийти к согласию по поводу CETA и оно может быть подписано уже на следующей неделе.

Как утверждают сторонники СЕТА, с подписанием соглашения объем взаимной торговли может увеличиться на 20%. Кроме того, полагают они, соглашение особенно благоприятно скажется на развитии малого бизнеса как в ЕС, так и в Канаде.

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Критики, в свою очередь, уверены, что СЕТА защищает интересы больших корпораций и что подписание соглашения приведет к снижению стандартов качества продукции.

Ранее в Бельгии и других европейских странах прошли массовые акции протеста против подписания торговых соглашений с Канадой и США.

На подготовку к подписанию Всеобъемлющего экономического и торгового соглашения с Канадой у ЕС ушло семь лет.