Экономика России возобновила спад

Положение дел в российской промышленности в сентябре 2016 года ухудшилось, сообщается в мониторинге Минэкономразвития РФ. Рассчитываемый ведомством сезонно сглаженный индекс промпроизводства после зафиксированного в августе роста (+0,3% к июлю) вновь вышел в минус (-0,2%).

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При этом основным драйвером падения стало ухудшение показателей в секторе обрабатывающих производств, где спад (по сравнению с августом) составил сразу 0,4%, тогда как еще в августе в секторе был зафиксирован прирост в 0,5%. В годовом исчислении спад производства на заводах и фабриках составил в сентябре сразу 1,6% (в августе было +0,1%), передает РБК.

В отдельных отраслях спад оказался гораздо сильнее. Так, объем производства легковых автомобилей в сентябре сократился в годовом исчислении на 3,6%, трикотажа — на 4,9%, обуви — на 9,7%, чугуна — на 9,9%, стальных труб — на 12,8%.

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В то же время химическое производство, по данным Минэкономразвития, продолжает демонстрировать уверенный рост. По итогам сентября его прирост составил 2% (год к году), по итогам девяти месяцев —​ 4,6%. При этом объемы производства удобрений в сентябре выросли на 6,1%, а синтетических каучуков — сразу на 25%.

В середине октября Росстат сообщил, что темпы спада в российской промышленности в сентябре достигли максимума с января 2016 года.

В отчете Минэкономразвития РФ отмечается, что отрицательную динамику в сентябре 2016 года показал и индекс ВВП. В августе ведомство сообщало, что после исключения сезонного и календарного факторов объем ВВП по сравнению с провальным июлем вырос на 0,3%. Новые данные свидетельствуют о возобновлении спада — в годовом исчислении объем ВВП в сентябре сократился на 0,7%, а в месячном (за вычетом сезонного и календарного факторов) — на 0,2%.​