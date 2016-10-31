Держа свои миллионы в наличке, не стоит призывать народ верить в банковскую систему – Скоцик

Об этом в своем блоге на сайте «Главком» пишет председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик.

В стране, где столько богатых политиков, простые люди живут на 1,5 $ в день, а на лечение серьезных болезней детей за рубежом приходится собирать по копейке, - подчеркивает он.

«Стыдно, когда в стране, где идет война, часть политического истеблишмента остается вне этой войны, а миллионы тратятся на дорогие игрушки. Стыдно, когда те, кто призывает простого украинца верить в стабильность экономики, банковскую систему, сами берегут свое состояние в иностранной наличной валюте. Они вкладывают в антиквариат и картины, потому что не верят, что экономика Украины способна гарантировать стабильность. И это делают те, кто непосредственно причастен к формированию экономической политики», - пишет Виталий Скоцик.

Стыдно, что значительная часть миллионеров не гнушается государственной помощью и выплатами, - добавляет он.

По словам политика, декларирование показало, насколько оторвана «элита» от остального общества. Поэтому народ должен тщательнее относиться к тем, кого выбирает.

«Стоит перестать голосовать «за гречку», потому что эту гречку украли перед тем у вас же. Прекратить верить тому, кто декларирует доходы на несколько тысяч гривен, а покупает вещи намного дороже своего годового дохода и при этом «не вылезает из телевизора». Надо требовать налогообложения избыточного имущества, особенно у тех, кто не может доказать происхождение собственных средств. Это заставит больше вкладывать в производство, вместо покупки дорогих цацек», - считает Виталий Скоцик.

По его мнению, украинцы должны требовать, чтобы с руководящих должностей уволили тех, кто не может доказать происхождение своих капиталов. Только тогда появятся настоящие элиты, а разрыв между народом и теми, кого судьба занесла «наверх», не будет таким разительным, - заключает автор блога.