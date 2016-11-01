Для общественного мониторинга системы госзакупок Prozorro запустили проект DoZorro

Министерство экономического развития и торговли совместно с общественной организацией Transparency International Украина презентовали проект Dozorro, предназначенный для общественного мониторинга за электронными закупками, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов в ходе пресс-конференции.

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«Мониторинговый портал (Dozorro – УНИАН) является очень важным элементом системы контроля, и мы призываем всех пользоваться им, читать и сообщать хорошие и плохие примеры закупок», - сказал он.

По словам присутствующего на пресс-конференции директора программы инновационных проектов Transparency International Украина Виктора Нестули, этот портал позволит общественности и бизнесу оставлять отзывы о качестве работы на площадках госзакупок, заказчикам – реагировать на них, а контролирующему органу – взять информацию в работу.

Как сообщал УНИАН, Минэкономразвития 28 октября анонсировало новый инструмент контроля государственных закупок Dozorro, который позволит отслеживать подозрительные тендеры в электронной системе Prozorro.

Экономия бюджетных средств благодаря использованию системы электронных государственных закупок Prozorro, распространившихся на всех государственных заказчиков с 1 августа, превысила 5 млрд грн.

Prozorro с 1 августа стала обязательной к применению для всех государственных заказчиков при закупках от 200 тыс. грн для товаров и от 1,5 млн грн для работ.

Ранее в Минэкономразвития рассчитывали, что по итогам 2016 года использование Prozorro позволит сэкономить около 5 млрд грн, а в 2017 году – 50 млрд грн.