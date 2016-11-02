Мораторий на вывоз древесины может привести к судебным искам европейцев против Украины - эксперт

Об этом заявил исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко, комментируя введенный год назад мораторий на вывоз необработанной древесины.

«Украина является членом ВТО, а в ее рамках любые экспортные ограничения неприемлемы. Страна, которая не выполняет такие требования, столкнется с тем, что в Женеве против нее будет слушание о незаконном ограничении экспорта. То же самое касается и экспортных пошлин, если бы мы ввели их на вывоз леса-кругляка. Ограничивать экспорт в рамках ВТО нельзя», - отметил Олег Устенко.

По его словам, препятствие свободной торговли в современном мире воспринимается как архаизм, который очень плохо характеризует экономическую политику государства.

«Сегодня любой европейский производитель может подать документы от своей ассоциации, например, производителей мебели, в европейскую комиссию по рассмотрению споров о незаконном ограничении экспорта со стороны Украины - и выиграть. Тогда у нас будут еще и болезненные имиджевые потери. Фактически, европейцы нас простили за год такого поведения с мораторием», - добавил эксперт.

Олег Устенко обратил внимание на тот факт, что отказ Украины от моратория на экспорт древесины в Евросоюзе связывают с предоставлением макрофинансовой помощи в общем размере 1,2 млрд евро.

«ЕС сделал четкое заявление: или Украина снимает ограничения на экспорт, или в зоне риска вопросы макрофинансовой помощи, которую европейцы используют как морковку для Украины. Но если мы не собираемся выполнять свои обязанности в рамках соглашение о Зоне свободной торговли с ЕС, то вскоре возникнет вопрос и в другой плоскости: а другие обязательства собирается выполнять?», - предостерег исполнительный директор Международного фонда Блейзера.

По его мнению, времени на решение вопроса с мораторием в Украины осталось до 1 января 2017 года, когда закон о запрете экспорта вступит в силу.

«Украина традиционно думает, что сможет каким-то образом сказать одно, а сделать другое. Это неправильный подход. Но время на решение проблемы с мораторием еще есть - до 1 января», - отметил Олег Устенко.

Как сообщалось, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла закон, которым ввела 10-летний запрет на экспорт лесоматериалов и пиломатериалов в необработанном виде. В частности, с 1 ноября 2015 года запрещено вывозить из Украины лесоматериалы древесных пород (кроме сосны). Мораторий на экспорт древесных пород сосны начнет действовать с 1 января 2017 года.