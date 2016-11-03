Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц мира

Американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире, который на этот раз возглавила американская исполнительница 26-летняя Тейлор Свифт, заработавшая за год $170 млн.

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В прошлом году Свифт в почетном списке была на втором месте с годовым заработком в $80 млн. На этот раз лидерство обеспечил ей концертный тур «1989», стартовавший в мае 2015 года. Общая выручка от концертов Свифт превысила $250 млн. Из них $200 млн заработаны только в США, где певице удалось по этому показателю превзойти рекорд Rolling Stones. Кроме того, было продано более 3 млн пластинок Свифт. Также существенный вклад в доход певицы принесли ее гонорары за рекламу диетической Coke, продукции Apple и обуви Keds.

Второе место в рейтинге 2016 года заняла 28-летняя британская певица Адель, заработавшая за год $80,5 млн благодаря самому продаваемому в 2015 году в мире альбому «25». Замкнула первую тройку рейтинга Forbes неувядающая Мадонна (58 лет), годовой доход которой составил $76,5 млн из-за успешного тура Rebel Heart, общая выручка от которого превысила $170 млн.

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Вслед за Мадонной в списке Forbes оказалась 28-летняя Рианна, ($75 млн) и 35-летняя Бейонсе ($54 млн), пишет Forbes.

Лидер прошлогоднего рейтинга 32-летняя певица Кэти Перри оказалась на этот раз на шестом месте с годовым доходом в $41 млн. Прошлый год был для нее гораздо более прибыльным ($135 млн), благодаря коммерческому успеху тура Prismatic World Tour. В топ-10 рейтинга попали также 47-летняя Дженнифер Лопес ($39,5 млн), 34-летняя Бритни Спирс ($30,5 млн), 51-летняя канадская певица Шанайя Твейн ($27,5 млн) и ее соотечественница 48-летняя Селин Дион ($27 млн).

Из рейтинга самых высокооплачиваемых женщин из мира музыки Forbes на этот раз выпали такие знаменитости, как 30-летняя Леди Гага (в прошлом году она входила в топ-10 с доходом в $59 млн) и 46-летняя Мэрайя Кэри ($27 млн).