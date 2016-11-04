Кабмин объявил кадровый конкурс в Офис реформ при премьер-министре Украины

Кабинет министров объявил конкурс по поиску 20 специалистов, которые сформируют Офис реформ, открытый при премьер-министре Украины и финансируемый за счет средств Евросоюза и международных партнеров.

Как сообщили в пресс-службе правительства, задачей Офиса станет координация проведения реформ, подготовка предложений и планов мероприятий по внедрению реформ по годам, проведение мониторинга выполнения поставленных задач на разных уровнях власти в стране.

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"Кандидаты должны прислать заявочную форму, резюме и рекомендацию до 18 ноября включительно. Все документы должны быть заполнены на английском языке", - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, в октябре Европейский банк реконструкции и развития совместно с Европейским Союзом анонсировали создание в Украине команды поддержки реформ при правительстве, консультационный опыт которой может быть использован как на уровне министерств, особенно Министерства финансов, Министерства экономического развития и торговли, Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства инфраструктуры, так и на уровне местных органов власти. Объем финансирования не разглашается, однако проект работы такого Офиса рассчитан на длительное время.