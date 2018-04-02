Баланс недели: бюджетные торги, страшилки о минималке и мафию отлучают от "Укрзализныци"

На минувшей неделе сделан еще один шаг для своевременного принятия основного финансового документа страны - государственного бюджета на 2017 год. Кабмин в четверг вечером на внеочередном заседании утвердил госбюджет и передал в Верховную Раду, которая должна рассмотреть его во втором чтении.

Премьер-министр Владимир Гройсман не исключил, что в ходе рассмотрения в парламенте в документ еще будут вноситься определенные правки. Так, правительство допускает, что помощь аграриям, прописанная в бюджете, в итоге может быть увеличена вдвое - до 10 млрд грн. Также Кабинет министров не исключает вероятность дополнительного перераспределения средств. При этом основные макропоказатели, заложенные в основу документа, которые были утверждены еще в июле текущего года, остались без изменений. Рост ВВП в 2017 году составит 3-4%, инфляция - 8,1%, безработица - 8,6%, прогнозный уровень госдолга - 66,8% ВВП, курс гривни - 27,2 грн за 1 доллар.

«Бюджет, который сейчас подготовлен ко второму чтению, это бюджет, который сбалансированный и реальный», - прокомментировал свое «детище» Гройсман.

Теперь бюджет на поле народных избранников. Когда они соизволят рассмотреть его, пока неизвестно. Но в правительстве ожидают, что это случится до конца ноября. Если так и произойдет, что впервые за последние несколько лет страна получит основополагающий финансовый документ не «под елочку».

Правда, усилий нужно приложить еще немало. Традиционно идет торг за бюджетный пирог. К примеру, глава фракции «Самопомич» Березюк публично заявил, что в бюджете-2017 необходимо увеличить минимальные пенсии, профинансировать техническое оснащение таможни, а также установить на таможнях регистраторы расчетных операций, что, по его мнению, дополнительно принесет казне несколько десятков миллиардов гривен.

На самом деле все банально просто - фракция проголосует за бюджет, если правительство поможет мэру Львова Садовому решить проблему с мусором, который колесит по всей стране.

Понятно, что правительству будет весьма сложно сдерживать натиск депутатов и отклонять их «многомиллиардные хотелки». Вторая половина ноября для чиновников Кабмина будет невероятно сложной.

Борьба с бедностью

Ключевым изменением в бюджете-2017 стало повышение уровня минимальной заработной платы для населения с 1 января вдвое - до 3200 грн. Правительство намерено уравнять показатель минимальной зарплаты с фактическим прожиточным минимумом. Гройсман при каждом удобном случае повторяет - это решение позволит вывести украинскую экономику из «тени» и станет эффективным механизмом в борьбе с бедностью.

«Это совместное решение – президента, правительства, коалиции. Мы не один месяц работали над этим вопросом. И мы нашли, как за счет детенизации, честного распределения бюджета достичь показателя в 3200 гривен. Это решение честное и реальное. И это первый шаг борьбы с бедностью», - сказал глава правительства.

На сегодня около 30% украинских работников получают зарплату до 2 тысяч гривен. Решение Кабмина о повышении минимальной зарплаты направлено именно на них. По мнению министра социальной политики Андрея Ревы, благодаря этому оклады бюджетных работников в 2017 году вырастут в среднем на 50%. Между тем, правительство хочет отвязать оклады судей, прокуроров и ряда чиновников от показателя «минималки».

«С 1 января из-за повышения минимальной зарплаты оклад судьи, если мы его не отвяжем, увеличится на 16 тыс. грн. То есть, самые бедные получат 1600 грн, а судья получит сразу 16 тыс. грн дополнительно. Поэтому нужно прекратить практику применения минимальной зарплаты при определении схем должностных окладов отдельных работников, в частности, судей, работников НАБУ, прокуратуры, Счетной палаты, госслужащих, Государственного бюро расследований и других», - сказал Рева.

Почти одновременно с громкими заявлениями о намерении увеличить «минималку» для населения депутаты решили отложить до лучших времен свое недавнее решение о повышении своих окладов в 2-2,5 раза – до более 40 тыс. грн. Объяснили они это тем, что, несмотря на «важность и необходимость» такого шага, сейчас повышение депутатских окладов - не ко времени. Возможно, отчасти на это решение повлиял недавний скандал вокруг электронных деклараций, отображающих несметные богатства украинских «слуг народа», но факт остается фактом - они посчитали, что куда важнее пока поднять оклады более нуждающимся.

Все члены Кабмина дружно уверяют, что рост «минималки» не повлечет за собой инфляционных скачков или других негативных явлений для экономики, напротив, он станет ее драйвером. Следующим шагом правительства будет «осовременивание» пенсий.

Между тем, главный орган, отвечающий за «печатный станок» нашего государства, – Национальный банк не уверен в оптимистических прогнозах главы правительства и называет текущую ситуацию неопределенной. В своем инфляционном отчете за октябрь регулятор отметил, что еще не оценивал влияние повышения минимальной зарплаты на уровень цен.

«Поскольку инициатива по повышению минимальной зарплаты была объявлена накануне утверждения макроэкономического прогноза, а ее подробные параметры еще не обнародованы, эффекты от введения этой меры будут учтены в следующем инфляционном отчете», - сообщается в отчете НБУ.

Балчун «на ковре»

Глава «Укрзализныци» Войцех Балчун впервые со дня своего назначения был вызван на заседание правительства, где ему приходилось держать ответ за медленные реформы в крупнейшей госкомпании страны.

Стоит отметить, что отчет Балчуна был прогнозирован. Во-первых, накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментарии СМИ дал понять, что он не слишком доволен работой польской команды. Во-вторых, промышленные и аграрные предприятия буквально кричат о нехватке вагонов. «Укрзализныця» срывает сроки поставок, что приводит к значительным денежным потерям.

«Ситуация крайне критическая. Есть много нареканий со стороны высококлассных агрокомпаний... Компании несут убытки за незагрузку морских портов», – констатировал на заседании правительства министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой.

Сам же Балчун «на ковре» в правительстве, докладывая о результатах своей работы, оправдывался тем, что его инициативы по реформированию саботируются на всех уровнях предприятия. По этой причине ему необходимо больше времени на то, чтобы плоды трудов новой команды стали более заметны.

«Укрзализныцю» мы получили в очень плохом состоянии. Есть много патологий, для борьбы с которыми нужно много времени и отваги. Потому что борьба с саботажем – это непростая задача», - пояснял Балчун.

Гройсман, выслушав поляка, заявил о готовности «уничтожить любую мафию», которая попытается оказать влияние на деятельность госпредприятия. Чтобы «Укрзализныця» стала более прозрачной, глава правительства поручил быстро провести отбор и назначить новый профессиональный наблюдательный совет компании, поскольку действующий состав включает чиновников, которые не способны обеспечить эффективную деятельность предприятия. Что же касается Балчуна, то премьер-министр решил дать ему еще один шанс, пообещав предоставить политическую поддержку в проведении ключевых реформ.

И уже на следующий день после заседания в продолжение темы железных дорог Гройсман посетил «Дарницкий вагоноремонтный завод», рядом с которым расположен крупнейший в Украине железнодорожный узел.

«Дарницкий завод в будущем году построит не менее 800 вагонов, несколько тысяч отремонтирует. Это означает, что будет работа. У вас достаточно конкурентный продукт - достаточно качественный и вдвое дешевле иностранных аналогов. Мало того, эти вагоны изготавливаются на 100% в Украине», - оптимистично заявил глава правительства.

Позитив от депутатов

На минувшей неделе отличились и народные депутаты. После умопомрачительных деклараций, они решили заявить о любви к народу, приняв ряд важных законов. В частности, Рада продлила мораторий на проведение государственных плановых проверок малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года. По мнению авторов документа, это позволит снизить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов. При этом под действие моратория не подпадают государственные учреждения, работа которых не влияет на малый и средний бизнес. Речь идет о Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, НБУ и Антимонопольном комитете.

Также Рада приняла закон, который предполагает создание единой открытой электронной базы государственных проверок бизнеса и ограничивает количество плановых проверок до одной в год.

Другая важная инициатива упрощает экспорт услуг для развития в Украине IT-индустрии и рынка фрилансеров. Документ упраздняет обязательное заключение внешнеэкономического договора в письменной форме и дает возможность сделать это в электронной форме путем принятия публичной оферты, обмена электронными сообщениями или путем выставления счета (инвойса). Депутаты подчеркнули, что данное нововведение снимает барьеры для привлечения в Украину валютной выручки экспортерами услуг.

Не обошли депутаты стороной и энергетическую отрасль. Верховная Рада поддержала во втором чтении закон, который предусматривает отнесение выработанной тепловыми насосами энергии к энергии, произведенной из альтернативных источников, если ее годовой объем больше энергии, затраченной на обеспечение работы самих насосов. Депутаты отметили, что эта норма соответствует европейским стандартам.

Также депутаты проголосовали за принятие закона относительно реструктуризации задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих предприятий. Таким образом, Рада сократила задолженность предприятий ЖКХ за потребленный газ и электрическую энергию.

Прогноз на рост

Еще одна важная новость минувшей недели - в Украине приступила к работе миссия ключевого кредитора страны Международного валютного фонда во главе с Роном ван Рудером. Но подробности по этой теме будут обнародованы не ранее следующей недели.

Примечательно, что сразу по прилету ревизоры отправились на встречу с главой НБУ Валерией Гонтаревой и ее заместителями - Романом Борисенко, Екатериной Рожковой и Олегом Чурием.

В тот же день миссия МВФ провела первую встречу с министром социальной политики Андреем Ревой, на которой пытались узнать, за счет чего правительство планирует увеличить вдвое минимальную зарплату и как будет ликвидирован дефицит Пенсионного фонда.

А буквально днем ранее стало известно, как МВФ оценивает украинскую экономику. Согласно опубликованным прогнозам, рост экономики нашей страны в 2017 году составит 2,5% при инфляции год к году 8,5%. Фонд сохранил прогноз роста ВВП на 2016 год на уровне 1,5% при инфляции из расчета год к году 13,5%.

Кроме того, Фонд прогнозирует рост экспорта Украины в 2017 году не менее 3,6% ВВП при снижении внешнего долга до 136,3% ВВП.

Надежда Бурбела (УНИАН)