В Беларуси готовятся к росту безработицы

На рассмотрении в правительстве Беларуси находится проект указа о повышении пособия по безработице тем, кто уволен по сокращению штатов и по истечении срока контракта - власти не хотят обострения социальных проблем в период, когда на рынке труда может оказаться много людей, ищущих работу, передают "Белорусские новости".

Согласно проекту указа, до 100% бюджета прожиточного минимума (БПМ, сейчас 174,52 рубля в среднем на душу населения. 1 доллар - 1,9 бел.руб.) планируется увеличить пособие по безработице тем, кто уволен в связи с сокращением штата или ликвидацией предприятия, в размере 50% БПМ — уволенным по объективным уважительным причинам, среди которых, например, истечение срока контракта.

Читайте такжеЛукашенко пояснил, как в Беларуси можно заработать: надо просто немного шевелиться«Надеемся, что разработанный проект указа будет поддержан», — отметил начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун.

Кроме того, с 2018 года в Беларуси планируется внедрить систему обязательного страхования от безработицы, сейчас обсуждаются модели такой системы.

Большинство из тех, кто оказывается на бирже труда, не заинтересованы в том, чтобы оставаться там долго, да и недавние поправки в закон «О занятости населения Республики Беларусь» ужесточили требования к безработным. По сути, у них стало меньше прав и появилось больше обязанностей.

По данным Министерства труда и социальной защиты, численность зарегистрированных безработных на конец сентября 2016 года составила 40,3 тыс. человек (на конец сентября 2015-го — 43,7 тыс.). Уровень зарегистрированной безработицы в конце сентября 2016 года был равен 0,9% экономически активного населения (в 2015-м — 1%). Средний размер пособия по безработице составляет порядка 27 рублей, или 13,5 доллара. Население Беларуси - 9,5 млн человек.

В стране нарастает неполная занятость, специалисты констатируют избыточную численность работников на предприятиях.

По данным Минтруда, избыточная численность работников на белорусских предприятиях составляет около 5%, а по оценке Евразийского банка развития — около 20%. Иными словами, каждый пятый работник на белорусских предприятиях — лишний. И эти люди являются потенциальными безработными.

Государственный прогноз предполагает, что к концу текущей пятилетки уровень зарегистрированной безработицы не должен превысить 2%. Сейчас этот показатель, по подсчетам Минтруда, колеблется в районе 1%. Однако по методике Международной организации труда безработица в Беларуси уже выросла до 4-5%, отметила академический директор Исследовательского центра BEROC Екатерина Борнукова.

«Мы не знаем точно, сколько у нас безработных, рынок труда — черный ящик, — сказала эксперт. — При этом безработные мало защищены, являются одной из самых уязвимых категорий на рынке труда. И мы надеемся, что обещанное более щедрое пособие по безработице поддержит людей».

Кроме безработных, на рынке труда есть и другие уязвимые категории, о которых также следует задуматься уже сегодня — это люди предпенсионного возраста, высвобождающаяся рабочая сила на градообразующих предприятиях, женщины и люди с ограниченными возможностями.