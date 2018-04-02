Даешь политику эконом-класса!

Финансовый кризис не только испытает Украину на прочность, он позволит отечественным партиям, без преувеличения, попробовать начать новую жизнь, приблизившись к принятым в цивилизованном мире стандартам.

Украинские олигархи переживают невиданные финансовые потери и несут значительные убытки. По всей вероятности, уже в ближайшее время у них заметно поубавится желания без оглядки инвестировать в политические проекты. Наивно прогнозировать, что они полностью уйдут с политической арены, но у сложившегося правила «кто партию кормит, тот ее и танцует» могут появиться полезные исключения. К тому же у представителей тающей под ударами кризиса олигархической прослойки должен таки проснуться интерес к поддержке либеральных проектов, поскольку политическая всеядность стремительно выходит из моды.

Лишение технологии партийного строительства возможности закладывания в фундамент внушительных денежных мешков заставит партийных бонз обратиться к представителям среднего и малого бизнеса. Безусловно, те не смогут отстегивать миллионные транши на удовлетворения самолюбия и растущих потребностей вождей, зато имеют все шансы применить свой опыт выживания во благо практически любой партии. Средний класс, которому предстоит провести антикризисную программу для правых и центристских партий, логично захочет увеличить собственное участие в политическом управлении. Поэтому дробление финансовой основы приведет и к борьбе за смену избирательной модели: список желающих купить контрольный пакет партийного списка будет становиться все короче. Не исключено, что финансовый кризис станет катализатором перехода к системе с открытыми списками и разумному возвращению к мажоритарным выборам, как минимум, на уровне городов и районов. Поэтому и отечественные миллиардеры с миллионерами рано или поздно придут к необходимости отказа от депутатских мандатов в сочетании с делегированием в «свои» партии доверенных людей, как это делается во всем мире.

Нас ожидает и сокращение числа мертворожденных или созданных про запас политических проектов: хранение этих партийных эмбрионов с оглядкой на будущие выборы будет признано нерентабельным. По всей вероятности, закончится погоня за численностью политических сил, псевдо-массовые партии уйдут в прошлое. Им на смену придут кадрированные и профессионально подготовленные структуры, способные в любой момент вступить в схватку за голоса избирателей. Уменьшение бюджетов избирательных кампаний должно повысить эффективность и адекватность используемых политических технологий.

Нынешним политическим лидерам не стоит почивать на лаврах, самое время задуматься о собственном профессиональном росте. Эра авторитарно-патриархального управления близится к закату, на повестке дня появляется обучение принятию коллегиальных и согласованных решений. И те, кто научится договариваться со своими однопартийцами, поверьте, окажутся куда более способными к диалогу с оппонентами, чем нынешний правящий сегмент партийного бомонда. Общее улучшение политического климата благоприятно отразится и на идеологической составляющей партий. Шансов провести на мякине доверчивого избирателя, прошедшего закалку кризисом, будет немного, придется предлагать не просто правдоподобные, но и наполненные идеологическим смыслом рецепты.

Вполне вероятен рост влияния радикальных политических сил как правого, так и левого спектра. Экономические проблемы, ухудшение качества жизни, безработица вытолкнут на поверхность океана общественного мнения уже обкатанных или пока неизвестных вождей с хорошо подвешенными языками и финансовым ресурсом. На самом деле это неплохо, ведь клапан для выхода излишнего пара необходим любому обществу. Украинской молодой демократии даже не придется изобретать велосипед в этом вопросе – на помощь придет опыт центральноевропейских стран, переживших подобные трансформации в конце прошлого века. Другой вопрос – насколько адекватными принятой в Европе практике цивилизованной борьбы окажутся отечественные радикалы.

Очень любопытно посмотреть, воспользуются ли левые силы предоставленной им возможностью внести национальную составляющую в собственные программы. Речь, безусловно, не о вышиванках и шароварах, а о готовности защищать интересы собственной страны, а не радостно подпевать ее критикам. Быть может, финансовый кризис и постепенное восстановление позиций наемных работников приведет таки к появлению в нашей стране социал-демократической партии, лидеры которой будут хотя бы изредка передвигаться на велосипедах, а не в лимузинах?

По всей видимости, политическую систему страны ожидают серьезные перемены. Украина получила шанс пройти путь, на которые европейские страны потратили десятилетия. Воспользуемся ли мы полученным шансом? Ответа на этот вопрос пока нет, но факт лишения украинской политики избыточной гламурности и роскоши очевиден.