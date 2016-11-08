Путин поручил ввести налог для иностранных интернет-магазинов

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о налоге на добавленную стоимость (НДС) и таможенных пошлинах для поставок в Россию товаров через зарубежные онлайн-магазины.

Читайте такжеПутин сослался на фейковую новость российского канала

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Как говорится в документе, к 31 декабря текущего года кабмин должен будет рассмотреть вопрос «о внесении в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах изменений, предусматривающих взимание налога на добавленную стоимость и таможенных пошлин с зарубежных интернет-площадок и поставщиков при реализации российским физическим лицам товаров иностранного производства с использованием сети интернет».

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2016 года президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог для туристов. Необходимые для появления налога поправки должны быть внесены в законодательство к 1 марта 2017 года.

В феврале 2016 года Путин поручил изменить законодательство, чтобы обеспечить введение налога на добавленную стоимость (НДС) при продаже в России услуг иностранными компаниями вроде Google и Apple.