McDonald's подал к Флоренции иск на $20 миллионов из-за запрета открыть ресторан

Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В июне заявка на постройку McDonald's перед знаменитым собором Санта-Мария дель Фьоре была отвергнута мэром Флоренции.

В июле специальный совет, контролирующий сохранение исторической застройки города, подтвердил это решение.

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Теперь McDonald's, который менял заявку, чтобы соответствовать местным стандартам, потребовал компенсацию.

Сеть ресторанов считает, что столкнулась с дискриминацией, и требует компенсацию в размере 17,8 млн евро (19,7 млн долларов) - именно столько, как считает компания, она потеряет в течение следующих 18 лет, передает итальянская газета Firenze Today.

Компания утверждает, что намеревалась работать, уважая флорентийские правила, и даже пошла навстречу требованиям городских регуляторов торговли, согласившись ввести в меню традиционные местные продукты.

"Мы совершенно согласны, что культурное и художественное наследие и историческая застройка итальянских городов должны быть защищены, так же как и традиции и старинные маленькие магазины, однако мы не готовы принять дискриминирующие положения, которые нарушают свободу частной инициативы, не принося никому выгоды", - говорится в заявлении McDonald's для Би-би-си.

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Мэр Флоренции Дарио Нарделла заявил, что городские власти никого не ущемляли, отвергнув заявку на открытие ресторана на площади, знаменитой своей готической и ренессансной архитектурой.

Выступая в городском совете ранее в этом году, он заявил: "У McDonald's есть право подать заявку, потому что это разрешено законом, однако у нас также есть право сказать нет".

Это второй скандал вокруг ресторанов McDonald's на Апеннинском полуострове в этом году. В прошлом месяце сообщалось, что кардиналы Ватикана были возмущены планами открыть ресторан быстрого питания на площади у собора Святого Петра.