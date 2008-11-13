Путин расспросит у Тимошенко о ситуации в Украине

В ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ, которое откроется в Кишиневе 14 ноября, запланирована встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

По словам заместителя руководителя аппарата правительства РФ Юрия УШАКОВА, "Путин будет интересоваться политической ситуацией в Украине, и газовая тема тоже будет наверняка".

На заседании планируется рассмотреть 35 проектов документов.

Главным пунктом повестки дня заседания станет Стратегия экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2020 года, которая была рассмотрена на саммите в Бишкеке 10 октября 2008 года.

Президенты в целом одобрили документ и поручили главам правительств принять по нему окончательное решение после его доработки с учетом состоявшегося обсуждения.

Главы государств – участников СНГ провозгласили приоритетным сотрудничество в экономической сфере, при этом полноценное торгово-экономическое взаимодействие признано необходимым условием устойчивого развития государств.

Содружество Независимых Государств (СНГ) организовано в 1991 году странами – бывшими республиками СССР.

В состав СНГ входят как члены организации: Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдова, Россия, Таджикистан, Узбекистан.

Украина и Туркмения не ратифицировали Устав СНГ. Это означает, что формально они членами Содружества не являются. Украина остаётся одним из государств-основателей и участником СНГ. Туркмения получила статус ассоциированного члена-наблюдателя.

12 августа 2008 года Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ заявил о выходе страны из СНГ и в августе 2009 года она перестанет быть членом этой организации.

СНГ занимает 16,4% мировой территории, на которой проживает примерно 4,4% населения планеты. На долю СНГ приходится примерно 20% мировых запасов нефти, 40% природного газа, 25% угля, 10% производства электроэнергии, 25% мировых запасов леса, почти 11% мировых возобновляемых водных ресурсов и 13% пахотных земель.