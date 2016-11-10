Омелян хочет переименовать Мининфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины следует переименовать в Министерство транспорта и цифровой инфраструктуры в соответствии с теми задачами, которые стоят перед подобными ведомствами в развитых странах.

"Министерство инфраструктуры постепенно внедряет те электронные сервисы, которые являются привычными и действенными во многих странах мира… По моему глубокому убеждению, Министерство инфраструктуры должно носить название Министерства транспорта и цифровой инфраструктуры", - цитирует пресс-служба Мининфраструктуры главу ведомства Владимира Омеляна.

В сообщении со ссылкой на Омеляна подчеркивается, что введение IT-сервисов в министерстве способствует прозрачности, понятности, последовательности, а также уничтожению коррупции в транспортной отрасли.

Кроме того, министр отметил, что за последний год работы специалисты Мининфраструктуры открыли для общественности огромный массив данных, который ранее был скрыт и являлся предметом торга, манипуляций или злоупотреблений.

Также сообщается, что 9 ноября стартовал второй цикл Национального конкурса IТ-проектов EGAP CHALLENGE, целью которого является внедрение новых инструментов электронной демократии, которые помогут гражданам получать новые качественные сервисы, эффективно взаимодействовать и непосредственно влиять на власти, а властям - достичь нового уровня прозрачности и эффективности.

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"Сегодня "Укрзализныця", "Укрпочта", "Укравтодор", Министерство инфраструктуры в онлайн доступе каждую секунду предоставляют данные, которыми можно воспользоваться как бизнесу, гражданам, так и проверяющим органам. Именно поэтому мы приветствуем этот конкурс, мы считаем его крайне важным для того, чтобы мы получили лучшие IТ-решения в сфере инфраструктуры, чтобы мы могли спрогнозировать и смоделировать будущее", - добавил министр инфраструктуры.

Как сообщал УНИАН, ранее Омелян подчеркивал, что внедрение электронных сервисов и автоматизация всех процессов на предприятиях, в частности на "Укрзализныце" и "Укрпочте", являются приоритетными задачами Министерства инфраструктуры в 2017 году. В феврале 2015 года Мининфраструктуры завершило разработку стратегии создания электронного "прозрачного" министерства.

В прошлом году Кабинет министров Украины заявил о намерении до 2017 года внедрить систему электронного правительства в стране. В ближайшие два года планируется внедрить электронные бесконтактные услуги и перейти на электронную идентификацию и электронную подпись гражданина. Также одной из задач Кабмина является полный отказ от бумажного документооборота. Кроме того, правительство планирует до 2017 года принять закон о единой системе электронного взаимодействия.