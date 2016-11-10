Задачей Кабмина на следующий год является техническая модернизация ВУЗов – Гройсман

Задача правительства на следующий год – провести модернизацию технической базы высших учебных заведений, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман во время визита в Херсонскую государственную морскую академию.

"Для нас очень важно в следующем году возродить качество образования, провести техническую модернизацию ВУЗов", - сказал Гройсман.

Премьер добавил, что сегодня учебные заведения в Украине имеют устаревшую учебную базу и технологии обучения. Поэтому задачей правительства является модернизация украинской системы образования.

Также Гройсман заявил, что среди задач правительства – возвращение Украине статуса морского государства.

Читайте такжеГройсман нашел в Минздраве "врагов" и поручил Супрун "зачистить" от них ведомство

"Пройдет не один год, завтра этого не случится. Но если мы понимаем наши задачи и приоритеты, я глубоко убежден в том, что мы будем сильным морским государством", - сказал Гройсман.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что финансирование профессионально-технического образования в Украине, которое в 2016 году проводилось за счет местных бюджетов, в 2017 году будет осуществляться из государственного бюджета.

Заместитель министра финансов Сергей Марченко в ходе общественного обсуждения проекта государственного бюджета на 2017 год заявлял, что в украинском образовании, как и в любой другой сфере, должна быть конкуренция, и дети должны учиться в конкурентных условиях, чтобы иметь возможность расти. В связи с этим Минфин считает необходимым развивать такие проекты, как опорные школы, систематизация школ и их перепрофилирование.