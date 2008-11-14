Мелкие банки скоро столкнутся с проблемами

В ближайшее время ключевой проблемой для небольших банковских учреждений Украины может оказаться ухудшение качества доходных активов в результате снижения платежеспособности заемщиков в отдельных отраслях экономики.

Такое мнение высказал аналитик рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг" Виктор ШУЛИК.

Он отметил, что влияние мирового финансового кризиса отрицательно сказывается на деятельности всей банковской системы, но для небольших банков оно имеет "отложенный" характер.

Аналитик объяснил, что "низкая сегментация клиентской базы и лояльность отдельных клиентов большинства мелких банков, средства которых зачастую формируют больше половины их обязательств и, как правило, размещены в кредиты незначительному кругу компаний, снижают текущие риски, которые могут усилиться при усугублении кризиса в реальном секторе экономики".