Куда едут украинские туристы?

Украинский туристический рынок одним из первых почувствовал на себе влияние экономического кризиса. Отечественные туроператоры в один голос констатируют резкое сокращение желающих посетить как песчаные пляжи Египта, так и острова далекого Таиланда. Впрочем, в действительности не все так и плохо. Спрос на горнолыжные европейские курорты превышает прошлогодние показатели.

Египет лихорадит

О лихорадке, которая охватила отечественный туристический рынок, свидетельствует значительное количество так называемых «горячих» путевок, которые в изобилии предлагают многие туристические интернет-порталы. И хотя на туристическом календаре межсезонья, количество спецпредложений на пляжных направлениях «зашкаливает» даже для этого периода. От 500 долл. за недельный отдых в пятизвездочной египетской гостинице – таких предложений уже давно не было на отечественном туристическом рынке. Вместо запланированного роста в 20-30% количества украинцев, которые должны были посетить Египет в этом году, оно может уменьшиться на этот же показатель. «Сегодня мы сократили количество чартера на египетские курорты где-то на 40%. Это наша реакция на снижение спроса на отдых в Египте, - рассказывает генеральный директор компании «TEZ tour” Йосиф Андрик. - Отныне из Киева в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будут летать 8 чартера еженедельно, благодаря этому сокращению мы надеемся избежать убытков», - отметил он. Сокращение чартерных программ по Египту состоялось и у других ведущих туроператоров этого направления – “Turtess travel” и «Karyatour”. По словам тур операторов, наибольший отток туристов сегодня наблюдается именно на массовых пляжных направлениях. Оуз Эргюль, руководитель туроператора «Karyatour”, считает, что уменьшение турпотока в Египет произошло в этом году еще и из-за увеличения стоимости авиаперелета. «Безумное увеличение стоимости чартера началось еще в начале летнего сезона, а это однозначно отражается на общей стоимости тура. Именно поэтому украинский турист решил сэкономить, прежде всего, на Египте, отложив поездку до лучших времен», - констатирует Эргюль.

По данным Ассоциации лидеров тур бизнеса Украины (АЛТУ), в которую входят 7 ведущих туроператоров страны, туристические потоки в октябре-ноябре снизились от 20 до 50% в зависимости от направления. «На сегодня мы наблюдаем значительное уменьшение туристов, прежде всего, на массовых направлениях, надеемся, что антикризисные меры не позволят продлить этот спад в 2009 году», - заявил президент АЛТУ Тарас Демура.

Если в прошлом году были проблемы со свободными креслами на чартере в Египет и бронированием гостиниц, то сегодня картина прямо противоположная. «Украинцы решили сэкономить именно на экономическом отдыхе на египетских курортах», - констатирует коммерческий директор турфирмы «Вояж-Киев» Владимир Щупак. По его словам, контингент тех, кто отдыхает в Египте, больше всего пострадал от финансового кризиса в Украине. Именно поэтому здесь и наблюдается уменьшение количества чартера. Такой же является ситуация и на российском туристическом рынке. Египет стремительно теряет прошлогоднюю динамику. И это, как утверждают специалисты, лишь начало. Рынок не спасут даже успешные новогодние распродажи.

Горнолыжные курорты Европы в этом году без украинских туристов не останутся, в отличие от украинских

Впрочем, на туристическом рынке констатируют и увеличение спроса. В первую очередь, на экзотику и отдых на горнолыжных европейских курортах. «В этом сезоне мы увеличили количество чартера на горнолыжные курорты Австрии до 5 в неделю, хорошо продаются новогодние программы по Финляндии и Франции, – рассказывает Владимир Щупак. – Благодаря раннему бронированию эти направления у нас на сегодня уже распроданы почти на 2/3». И это несмотря на стоимость этих туров, которые стартуют от 1300 долл. за недельный отдых. В целом на австрийские курорты из Украины во время новогодних праздников будет летать более 20 чартеров еженедельно. И это несмотря на ежедневные регулярные рейсы из Киева, Донецка и Одессы в Вену, на которые также есть туристы. Причина успеха этого направления в почти идеальном соотношении цена-качество. Экономические туры на австрийские курорты начинаются от 800 евро за неделю с авиаперелетом, а о хорошем качестве местной инфраструктуры лишнее напоминать.

Несмотря на кризис увеличилось и количество украинских туристов, которые собираются отдохнуть на финских курортах. «На сегодня по Финляндии мы уже достигли показателей декабря 2007 года, - говорит генеральный директор компании «Албіз-тур» Елена Неменьшая. – В этом году мы вдвое увеличили количество чартеров в Финляндию (по 2 чартера еженедельно будут летать из Киева и Одессы) и надеемся, что проблемы с их заполнением не будет. В эту страну ездят обеспеченные люди, которые не привыкли экономить на отдыхе».

Такая же динамика наблюдается и на экзотичных направлениях. В первую очередь, в Доминикану, на Сейшелы и в Южную Африку. Здесь также все понятно. Клиенты, которые выбирают эти направления не особенно страдают от финансового кризиса. Выложить каких-то 3-3,5 тыс. долл. за 10-дневной экзо-тур не составляет для них особых проблем даже при условиях снижения прибылей.

А что же Украина, уменьшится ли количество желающих посетить украинские курорты? «Новогодние распродажи – очень хорошо, а вот после новогодних праздников ощутим значительный спад», - констатирует руководитель отдела рекламы горнолыжного курорта «Буковель» Владимир Юзюк. По его мнению, на отток туристов очень влияет негативная информация, которая ежедневно появляется в выпусках теленовостей. «Психологически очень тяжело отважиться ехать на отдых, когда ежедневно слышишь о кризисе, сокращении зарплат и возможном количестве безработных», - говорит он. Для привлечения туристов «Буковель» прибегнул к спецпредложениям относительно стоимости услуг подъемников, но поможет ли этот маркетинговый ход на сегодня сказать тяжело. Такой же является ситуация и на других курортах.

На отечественные курорты ездят преимущественно небогатые туристы, которых больше всего и зацепил экономический кризис. На горнолыжном курорте «Славское» владельцы многих гостиниц решили не поднимать цены на проживание, поскольку и так непонятно удастся ли сохранить прошлогодние показатели. 3 дня отдыха на этом курорте в текущем году обойдутся минимум в 600-800 гривень (проживание в мини-гостинице и питание), не учитывая расходов на дорогу, которая опять подорожала. Именно поэтому экономический отдых обойдется не мене 1000 – 1200 гривень.

В целом, большинство опрошенных туроператоров считают - если уменьшение туристического потока и будет, то не только из-за экономического кризиса, но и нагнетания негатива средствами массовой информации. Богатые не привыкли экономить на отдыхе, а для бедных сказанное с экрана и написанное в газетах уже незаурядный повод задуматься.

Владимир Царук (для УНИАН)