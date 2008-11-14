Премьер-министр Тимошенко примет участие в Самите глав правительств стран СНГ

Прямая телефонная линия КМУ с участием министра труда и соцполитики Денисовой

Пресс-конференция министра регионального развития и строительства Куйбиды о предотвращении влияния кризиса на строительную отрасль

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Прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины при участии министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой.

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Пресс-конференция министра регионального развития и строительства Украины Василия Куйбиды: “Предотвращение влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства”

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Расширенная коллегия Минжилкоммунхоза по вопросам работы жилищно-коммунальной отрасли в условиях экономического кризиса. Вопросы: О начале отопительного сезона 2008/09 гг.; Об освоении средств Госбюджета по отраслевым бюджетным программам и субвенциям; О мероприятиях по преодолению влияния мирового экономического кризиса на работу жилищно-коммунального хозяйства страны.

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Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и труда.

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Круглый стол Комитета ВРУ по вопросам строительства, градостроения и жилищно-коммунального хозяйства и ВОО «Союз собственников жилья Украины»: реформирование жилищно-коммунального хозяйства, привлечение к этим процессам общественности, деятельности объединений совладельцев многоквартирных домов и ЖБК. Участники:А.Мазурчак, первый зам.министра жилищно-коммунального хозяйства; А.Голубченко, первый зам.председателя КГГА; Ю.Одарченко, председатель Союза собственников жилья Украины; В.Бондаренко, председатель Союза собственников жилья Киева и др.

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В Одессе состоится встреча главы Представительства Еврокомиссии в Украине Жозе Мануеля Пинту Тейшейра с компаниями-членами Южного Филиала Европейской Бизнес Ассоциации и пресс-конференция.

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Заседание Правления УСПП. Будут обсуждаться задачи промышленников, предпринимателей и работодателей по реализации антикризисных мероприятий в экономике Украины и созданию Антикризисного общественного совета. Будет рассматриваться также вопрос неправомерного повышения в 5-10 раз с 1 декабря 2008 года тарифов на коммунальные услуги для предприятий города Киева и др. В работе примет участие президент УСПП Анатолий Кинах.

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Круглый стол: «Туристические возможности г. Киева и Киевской области в контексте подготовки к Евро-2012». Организаторы - Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма вместе с ГУ физической культуры и спорта, ГУ коммунального хозяйства при поддержке Министерства культуры и туризма Украины и Государственной службы туризма.

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Пресс-конференция фирмы Делойт, посвященная презентации результатов исследования потребительской активности населения во время Новогодних и Рождественских праздников.

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Брифинг на тему: «Как украинцы встретят Новый год: прогноз курса доллара, уровня инфляции и стоимости кредитов до конца года». Информационно-аналитический центр «Форекс Клуб».

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В рамках проведения Европейской недели качества в Украине состоится церемония торжественного награждения победителей Всеукраинского конкурса качества продукции (товаров, работ, услуг) - „100 лучших товаров Украины” 2008 года.