Баланс недели: шок от Трампа, щедрый бюджет и задумчивый МВФ

Минувшая неделя ознаменовалась встряской мировых финансовых рынков в ответ на неожиданную победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в крупнейшей экономике мира - США. Рынки не любят неожиданностей и отреагировали обвалом американского доллара и фондовых индексов. Следом начали дешеветь и еврооблигации Украины. В частности, доходность бумаг с погашением в 2019 году выросла 9 ноября на 70 базисных пунктов - до 8,49%, что стало самым высоким показателем за последние 9 месяцев. К концу недели еврооблигации продолжили дешеветь под влиянием опасений инвесторов, что Украина может утратить поддержку США в виде гарантий под суверенные еврооблигации.

Настроения инвесторов понятны, поскольку в ходе предвыборной кампании Трамп порой демонстрировал необъяснимую симпатию к развязавшему войну против нашей страны российскому президенту Владимиру Путину. Однако украинские эксперты рекомендуют не драматизировать ситуацию. «Думаю, что последовательность партнерства Украины и США сохранится. Поддержка Украины продолжится», - прокомментировал ситуацию президент Института политики и маркетинговых исследований Владимир Бондаренко. По его мнению, «приклеивание Трампа к Путину» - это преувеличение, и новый глава американского государства - взвешенный человек и американец до мозга костей, который будет продвигать американские интересы, тесно связанные с интересами Украины.

В подтверждение американский посол в Украине Мари Йованович на следующий день после выборов заявила, что в декабре США продлят действие санкций против России, введенные в связи с дестабилизацией ситуации в Украине и агрессией восточного соседа. Вдобавок Европейский Союз намерен продлить экономические санкции против РФ, даже не дожидаясь инаугурации нового американского президента. По данным агентства Reuters, принятие соответствующего решения возможно на ближайшем саммите в Брюсселе, который состоится в декабре.

Валютный рынок Украины на политические события пока особо не отреагировал, хотя Национальный банк предупредил, что небольшие колебания возможны.

«Как и в случае с Brexit ранее в этом году, усиление турбулентности на внешних рынках будет транслироваться на украинскую экономику через мировые сырьевые рынки. По нашему мнению, больше всего на результаты выборов в США отреагируют цены на нефть», - отметил заместитель главы НБУ Олег Чурий, подчеркнув, что цены на основные экспортные товары Украины - зерновые, растительное масло и металлы - отреагируют менее существенно и не смогут нивелировать положительный эффект от экспорта нового урожая.

Пока национальная валюта демонстрирует титаническое спокойствие. В пятницу, 11 ноября, котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 25,63/25,67 грн/долл., что всего на 8 копеек ниже уровня начала недели и еще очень далеко от освоенного в феврале 2015 года исторического минимума на уровне 30 грн/долл.

Аналитики UniCredit Bank полагают, что обвал глобальных рынков является краткосрочной реакцией инвесторов на последние события. Новая администрация США, по их мнению, скорее всего, снизит поддержку Украины, включая финансирование, и рынок может закладывать этот аспект в стоимость национальной валюты. «В любом случае, мы не ожидаем резких колебаний курса из-за «фактора Трампа», тем более, что есть высокая вероятность того, что «Нафтогаз» сможет привлечь кредит на закупку газа от Всемирного банка на 500 млн долл., что, безусловно, снизит давление на валютный рынок», - говорится в аналитическом отчете банка, переданном УНИАН.

Щедрый бюджет

На минувшей неделе Кабинет министров подал в Верховную Раду для второго чтения уточненный вариант проекта госбюджета на 2017 год. Доходы и расходы государственной сметы на 15,1 млрд грн превышают показатели предыдущего варианта, при этом дефицит остается на прежнем уровне - 77,5 млрд грн, или около 3% ВВП. Новый документ предполагает ранее анонсированное повышение с 1 января 2017 года минимальной заработной платы вдвое – до 3,2 тыс. грн. На эти цели правительство закладывает 28 млрд грн дополнительных расходов, что позволит обеспечить выплату повышенной заработной платы работникам бюджетной сферы.

Покрыть дополнительные расходы правительство рассчитывает за счет повышения отчисления прибыли Национальным банком на 4 млрд грн, дивидендов – на 1,6 млрд грн и роста налоговых поступлений с повышенных зарплат. По оценкам Министерства финансов, зарплаты вырастут у порядка 3,5 млн украинцев, а показатель теневой занятости, на сегодня достигающий около 50%, снизится. При этом в Кабмине обещают не покрывать дополнительные бюджетные расходы с помощью эмиссии гривни, чтобы не провоцировать ускорение инфляции.

«У нас нет дополнительных потребностей в том, чтобы включать «печатный станок», - заверил замминистра финансов Евгений Капинус, отметив, что продолжение этой дискуссии ожидается в стенах парламента.

По оценкам экспертов, повышение «минималки» может обернуться дополнительным инфляционным давлением.

«Мы ожидаем, что инфляция в годовом измерении останется двузначной на протяжении большей части 2017 года, замедлившись под конец следующего года до 8%», - рассказала главный экономист Dragon Capital Елена Белан. Комментируя обнародованные на минувшей неделе показатели, согласно которым инфляция в Украине в октябре в годовом выражении ускорилась до 12,4%, достигнув целевого показателя НБУ, эксперт подчеркнула, что потребительские цены в Украине в ближайшие месяцы продолжат рост за счет дальнейшего повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги и сезонного роста цен на продукты питания.

Реакция бизнеса на щедрость правительства также может быть неоднозначной. Эксперты аналитической группы Case Ukraine считают, что в ответ на повышение затрат, вызванных ростом минимальной зарплаты, бизнес может: повысить зарплату «на бумаге» с сокращением дополнительных бонусов; уплачивать налоги за счет части зарплаты «в конверте» с соответствующим сокращением реального дохода работника; повысить зарплаты за счет снижения инвестиционных расходов или за счет доходов; честно уплатить налоги с их отражением в цене своей продукции; уволить работников либо прибегнуть к неофициальному найму. И какую комбинацию из этих вариантов выберет бизнес, прогнозировать сложно.

Кроме того, эксперты высказывают опасения, что решение о повышении «минималки» может вызвать неодобрение ключевого кредитора Украины - Международного валютного фонда, очередная миссия которого работает в Киеве.

«МВФ не любит неожиданностей. И бюджет текущего года согласовывался без стремительных изменений социальных стандартов», - отмечается в отчете Case Ukraine.

Задумчивый МВФ

Судя по заявлениям украинских чиновников, очередная миссия Международного валютного фонда последнюю неделю напряженно работала в Киеве. В частности, по обнародованной на минувшей неделе информации Министерства экономического развития и торговли, МВФ в очередной раз подчеркнул важность реформирования налоговой службы и таможни, энергетического рынка, аграрной отрасли и дальнейшей дерегуляции. Иными словами, расслабляться еще рано.

Глава НБУ Валерия Гонтарева, отражающая атаки многочисленных политических противников, и вовсе заявила, что Украина рискует в текущем году не получить четвертый транш МВФ на 1,3 млрд долл. из-за торможения реформ в парламенте, что в свою очередь может поставить под угрозу едва достигнутую экономическую и финансовую стабильность.

«Если мы не получаем следующий транш, то у нас резервы... начинают таять на глазах. И то, чем мы занимались последние 2,5 года - когда мы стабилизировали ситуацию, растили наши резервы, обеспечивали макроэкономическую стабильность - все это на наших глазах начинает испаряться», - отметила она, перечислив среди необходимых шагов принятие сбалансированного бюджета, реформирование пенсионной системы, проведение земельной реформы.

Официальный представитель МВФ - директор департамента коммуникаций Фонда Джерри Райс в ходе традиционного брифинга в Вашингтоне поспешил заверить, что еще не все потеряно, и перспектива выделения Украине четвертого транша будет понятна после завершения работы текущей миссии.

«Я не могу дать больше информации, потому что миссия работает, пока мы тут с вами говорим. Я могу сказать, что в скором времени миссия представит результаты своей работы, и тогда можно будет определиться с временными рамками», – сказал он. Райс также отметил успехи проведенного е-декларирования, однако подчеркнул, что конкретные дела нужно довести до суда.

Накануне брифинга Райса глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что МВФ пообещал оказать всестороннюю помощь в проверке имущественных и финансовых активов украинских чиновников за пределами Украины, поскольку эксперты Фонда зафиксировали отсутствие в некоторых декларациях состояний, о которых писала международная пресса.

Итак, каким будет решение Фонда, станет известно в ближайшее время. Но уже очевидно, что этот финансовый институт, как и рядовые украинцы, пребывает в легком шоке от результатов декларирования имущества наших чиновников, и ждет привлечения коррупционеров к ответу.

Оздоровительные решения

На минувшей неделе Кабинет министров принял важные решения в сфере здравоохранения: о введении референтных цен на лекарственные средства, что предусматривает ограничение максимальной розничной цены лекарств с учетом анализа цен в соседних государствах, а также о начале программы реимбурсации (компенсации стоимости) лекарственных средств людям, больным гипертонией, диабетом и астмой. «Эти решения позволят снизить цены на лекарстве в два раза», - заявил в ходе заседания правительства премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, он поручил руководителю Минздрава Ульяне Супрун «очистить министерство от врагов», которые тормозят реформирование сферы здравоохранения.

«Внутри Министерства здравоохранения люди, которые по 10 лет работают на своих должностях, как только мы подходим к сути, находят какие-то зацепки, какие-то моменты, не берут трубку. Это катастрофа! Увольняйте их, подпишите приказ о реорганизации министерства, и всех на улицу. Объявляйте честные конкурсы, открытые и публичные, приглашайте людей, чтобы наводить порядок», – подчеркнул Гройсман.

Полезным для здоровья украинцев может стать и решение Кабмина о повышении минимальной розничной цены на водку до 69,78 грн с 55 грн, что по информации МЭРТ, позволит привести цены на «горькую» в соответствие с затратами субъектов хозяйствования на ее производство и реализацию. Остается надеяться, что после этого решения граждане и правда снизят потребление спиртных напитков, а не перейдут на дешевый суррогат.

Не миновали здравые решения и энергетическую систему Украины - правительство в рамках реформирования госэнергохолдинга «Нафтогаз Украины» приняло решение о создании новой компании-оператора газотранспортной системы - акционерного общества «Магистральные газопроводы Украины». Новая газ-контора займется транспортировкой и хранением голубого топлива и уже получила в собственность здание стоимостью 3,86 млн грн. Этот шаг приблизит «Нафтогаз» к получению 500 млн долл. кредита Всемирного банка на закупку газа.

Для дальнейшего оздоровления системы госфинансов Кабмин одобрил пакет документов, регламентирующих процедуру корпоратизации государственных компаний, включающий назначение независимых наблюдательных советов, порядок конкурсного отбора глав госкомпаний, улучшение управленческой структуры и определение целей деятельности. «Десятки лет были миллиардные убытки, миллиарды недоплаченных зарплат и пенсий. А сколько было куплено яхт, домов, самолетов? Это решение позволит решить проблему», - заявил премьер.

По информации МЭРТ, корпоратизация, в первую очередь, коснется 46 крупнейших госкомпаний, концентрирующих 94% всех государственных активов.

Следующая неделя обещает быть не менее интересной – ожидается завершение работы миссии Международного валютного фонда в Украине, а парламентарии вернутся к рассмотрению важных законопроектов, необходимых не МВФ, а прежде всего простым украинцам.

Ольга Гордиенко (УНИАН)