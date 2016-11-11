Цукерберг стал самым успешным бизнесменом года

Марк Цукерберг, основатель и владелец Facebook, признан бизнесменом года по версии журнала Fortune, сообщает Liga.net.

Объясняя свой выбор, Fortune указывает на то, что в 32 года Цукерберг построил компанию с аудиторией в 1,8 миллиарда пользователей, стоимостью 375 миллиардов долларов, приносящую 22 миллиарда долларов прибыли.

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На втором месте - Джефф Безос, создатель Amazon, лидера электронной коммерции. Fortune отметил не только масштаб бизнеса Безоса, но и инновации Amazon.

На третьем - Мэри Диллон, управляющая компанией Ultra Beauty. В ее активе - удвоение продаж и прибыли всего за три года.

На четвертой и пятой строчках рейтинга расположились, соответственно, создатель Google Ларри Пейдж (компания Alphabet) и Сатья Наделла (Microsoft).