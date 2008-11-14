Банкротства страховщиков начнутся со следующего года - «ТАС»

Председатель правления СГ «ТАС» Дмитрий ГРИЦУТА в беседе с корреспондентом УНИАН высказал мнение, что уже в первом квартале 2009 года в Украине произойдут первые банкротства страховых компаний.

«Уже есть ряд компаний, которые находятся на грани. Сейчас компании подали отчетность только за 9 месяцев. По 9 месяцам еще ситуация была нормальная, даже падение доходов в октябре нивелировалось доходами по третьему кварталу в целом. На четвертый квартал у ряда компаний сбор премий равен нулю, при этом выплаты растут. По моим прогнозам, в первом квартале 2009 года с рынка уйдет ряд компаний», - сказал Д.ГРИЦУТА.

Что касается размера компаний, которые могут оказаться на грани банкротства, то, по его словам, речь идет о компаниях со сбором страховых платежей на уровне 100 млн. грн.

Д.ГРИЦУТА отметил, что сейчас страховщики вынуждены проводить резкое сокращение своих расходов вплоть до уменьшения зарплат сотрудников и сокращения персонала. Также компании уходят из тех сегментов страхования, в которых не удалось выйти на достаточный уровень рентабельности.