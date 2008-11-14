Польша борется со злоупотреблениями банков

Власти Польши готовят изменения в законы, регулирующие финансовый сектор, цель которых – ограничить злоупотребления банков при выдаче ипотечных кредитов.

Об этом пишет польская ежедневная газета “Polska”.

По данным издания, Комиссия финансового надзора (KNF), которая является специальным контрольным органом финансового сектора в стране, намерена подготовить соответствующие изменения уже до конца текущего года.

Больше всего злоупотреблений KNF видит в использовании валютного спреда, который банки могут устанавливать без ограничений и нередко получают значительные дополнительные доходы за счет клиентов, взявших ипотечный кредит.

«Валютный спред – это разница между курсом валюты, по которому банк предоставляет кредит, и тем курсом, по которому клиент его платит. Это вид скрытой комиссии, которую платит клиент, часто даже не догадываясь об этом», – отмечает газета.

Чем выше спред, тем больше теряет клиент и зарабатывает банк. Например, если курс швейцарского франка составляет 2,47 злотых, за счет спреда для клиента он стоит 2,77 злотых, то есть на 12% больше официального курса.

«Для кредита во франках на 400 тысяч злотых на 30 лет при средней ставке кредита на рынке 5,3% при учете спреда “Lukas Bank”, ежемесячная выплата по кредиту на 102 злотых (почти 35 долларов) больше, чем была бы без этой дани», – пишет “Polska”.

Издание отмечает, что в “Dom Banku” при аналогичных условиях клиенту ежемесячно пришлось бы дополнительно платить 273 злотых (90 долларов).

Валютный спред “Deutsche Bank”, “Pekao SA” и BZ WBK составляет 5,1-5,5%. Именно размер валютного спреда хочет ограничить KNF, внеся соответствующие изменения в закон.

Кроме того, комиссия намерена разработать новые критерии способности выплачивать кредиты, чтобы не допускать выдачи кредитов лицам, которые не смогут их возвратить.

По оценкам экспертов KNF, выплаты по всем кредитам не должны превышать 50% доходов кредитополучателя. До недавнего времени некоторые банки финансировали клиентов, даже если выплаты по кредиту составляли 70% их доходов. Нередко бывало, что после уплаты всех кредитов кредитополучателю оставалось около 130 долларов на жизнь.

Как сообщал УНИАН, средняя реальная зарплата (на руки) в Польше в третьем квартале текущего года возросла до 720 долларов. Минимальная зарплата, предусмотренная бюджетом Польши на 2008 год, составляет 375 долларов (до уплаты налогов).