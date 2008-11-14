Металлургия скоро восстановится - Альфа-банк

Стимулирование внутреннего потребления, которое откладывалось годами, должно сыграть важную роль в восстановлении объемов производства в украинской металлургии, которая по цепочке вытянет из рецессии прочие отрасли.

Такое мнение высказал УНИАН аналитик «Альфа-банка» Денис ШАВРУК.

Кроме того, считает он, логично ожидать, что падение цен на нефть обещает ускорить темпы восстановления развивающихся экономик. Поэтому, по словам аналитика, многие инвесторы смотрят на рекордное падение производства в Украине в октябре, а также на ожидаемый спад в ноябре, как на временное явление.

Как отметил Д.ШАВРУК, «снижение объемов промышленного производства в октябре почти на 20% имело удивительно ограниченный эффект на динамику индекса ПФТС». По его мнению, участники украинского фондового рынка в последнее время тестируют сценарий быстрого восстановления промышленного роста.