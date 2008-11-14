США остаются источником пессимизма для инвесторов - Автоальянс-инвест

Америка остается для инвесторов мира источником пессимистических настроений, считает начальник торгового отдела ФК «Автоальянс-инвест» Анатолий ШЕВЧУК.

Он напомнил, что дефицит бюджета США после приобретения правительством акций ряда крупнейших банков страны вырос в октябре до 237,2 млрд. долларов, тогда как в соответствующем месяце прошлого года этот показатель составлял 56,8 млрд. Не внушает доверия и европейская зона, добавил А.ШЕВЧУК. В частности, отметил он, ВВП Германии снизился в третьем квартале на 0,5%, в Великобритании также наблюдается резкий экономический спад.

По словам А.ШЕВЧУКА, печальными оказались также данные украинской статистики по объемам промышленного производства в октябре нынешнего года, которые снизились по сравнению с октябрем 2007 года почти на 20%. Такого падения производства за месяц не наблюдалось с середины 1990-х годов, отметил он. Кроме того, напомнил А.ШЕВЧУК, парламент отправил в отставку спикера Верховной рады Арсения ЯЦЕНЮКА. «На рынке сегодня практически отсутствуют оптимистические идеи», - констатирует эксперт.