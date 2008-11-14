НБУ удержит доллар в диапазоне 5,80-6,20 грн. - Форекс клуб

До конца года Национальный банк будет удерживать курс доллара в диапазоне 5,80-6,20 грн., считают аналитики «Форекс клуба».

Как говорится в пресс-релизе компании, в случае если мы имеем дело с затяжным экономическим кризисом, который продлится, как минимум, до конца 2009 года, к лету следующего года доллар может стоить 6,5-7 грн. В случае же развития оптимистического сценария, когда начало стабилизации в мире и в Украине начнется к лету 2009 года, к концу весны курс доллара будет на уровне 6,5 грн. При этом сценарии развития событий к концу 2009 года доллар снова вернется к уровню 6,0 грн.

Аналитики считают, что евро на международном рынке Форекс будет колебаться в диапазоне 1,20-1,30 долл. Период активных торгов в мире продлится чуть больше месяца, не больше. Многое будет зависеть от 4 и 12 декабря, когда будут приниматься решения по процентным ставкам в США, Европе, Англии. В Украине наличный курс евро до конца года будет колебаться в пределах от 6,90-7,05 до 7,45-7,60 грн.

По прогнозам «Форекс клуба», на конец октября индекс роста потребительских цен (т.е. инфляция) в Украине составляет уже 18%. В октябре 2008 года рост инфляции составил 1,7%. Оптимистический прогноз аналитиков «Форекс клуба»: по итогам 2008 года инфляция составит 21%; базовый - 22,5%; пессимистический вариант - 24%.

«Темпы роста инфляции в 2009 году будут ниже, чем в этом году. Основная причина – замедление украинской и мировой экономик. Вместе с тем, разброс прогнозов по инфляции на следующий год очень большой - от 12 до 20%. В данный момент борьба с инфляцией отошла на второй план: все действия правительства и НБУ сосредоточены уже на выходе экономики Украины и банковской системы из кризиса, а также на предотвращении резкого снижения ВВП и сокращения производства», - считает руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай ИВЧЕНКО.