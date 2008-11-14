Железнодорожники ЕС против приватизации

Тысячи работников железных дорог из 13 стран ЕС вышли на демонстрацию в Париже. Они протестуют против планов Евросоюза осуществить приватизацию национальных железнодорожных компаний к 2010 году.

“Мы выступаем против приватизации железнодорожных компаний по всей Европе. Эти бизнесмены будут только прибыль получать, а система железнодорожного сообщения сильно пострадает”, - заявил Стив Тодд, представитель британского профсоюза.

Федерация европейских работников транспорта объявила, что акция не повлияет на железнодорожное сообщение.

Бернард Тибо, лидер французского профсоюза CGT, призвал председательствующую в ЕС Францию к действиям: “Если все профсоюзы железнодорожников Европы здесь, в Париже, выдвигают одни и те же требования, это означает, что президентствующий в сейчас в ЕС Саркози должен немедленно отреагировать на ситуацию. Только несколько недель назад он говорил о том, что далеко не все секторы экономики должны быть приватизированы.”

В общеевропейской акции протеста приняли участие более 20 тыс. железнодорожников, сообщают euronews.