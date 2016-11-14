Трамп передумал вести торговые войны с Китаем - СМИ

Заявления избранного президента США Дональда Трампа о возможном введении тарифа в 45% на импорт из Китая нельзя назвать компетентными, сообщает Газета.ru со ссылкой на китайскую англоязычную газету Global Times.

В июле этого года Трамп заявил, что его экономическая политика будет "наказывать за все торговые нарушения, вводя в том числе налоги против любой страны, которая жульничает". Также он подчеркнул, что собирается остановить "воровство интеллектуальной собственности Китаем, их незаконный демпинг и разрушительное манипулирование валютой".

В свою очередь, китайская сторона пригрозила Трампу ответными мерами: КНР отменит свои заказы на самолеты Boeing и заменит их на Airbus, а также сократит продажи iPhone в Китае. Кроме этого, китайские власти могут ограничить число китайских студентов, обучающихся в США.

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Отмечается, что подобный выпад в сторону Китая уже делал президент Барак Обама, объявив о введении импортного тарифа на китайские шины в 35%. В ответ КНР ввела тарифы на американскую курятину и автомобильную продукцию. В результате обе страны понесли обоюдные потери и администрация Обамы больше не делала подобных шагов.

Китайская газета подчеркнула, что после завершения выборов Трамп смягчил свой тон в отношении экономического сотрудничества с Китаем.

Эксперты добавили, что в случае, если Трамп введет пошлину на импорт из Китая, торговля между КНР и США будет полностью парализована. В связи с этим специалисты считают, что избранный президент не станет портить китайско-американские торговые отношения.