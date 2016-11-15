Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил в 2017 году вернуть среднюю зарплату на уровень $500 при условии соответствующего роста производительности труда, передает БЕЛТА.

Читайте такжеВ Беларуси готовятся к росту безработицы Президент РБ отметил, что нынешний уровень зарплат считает недостаточным. "Готовьтесь набрать среднюю зарплату в $500 в будущем году", - сказал Лукашенко. Вместе с тем он добавил, что повышать заработную плату без роста производительности труда нецелесообразно. "Я не говорю, что должны платить незаработанные деньги. Ни в коем случае. Иначе мы вернемся к тому, с чего начинали два года назад. Мы должны стимулировать, подталкивать руководителей частных и государственных предприятий к тому, чтобы мы к $500 приблизились, - подчеркнул президент. - Надо людей поддерживать во что бы то ни стало".

Особое внимание Лукашенко обратил на создание рабочих мест и трудоустройство граждан. "Это должны быть новые рабочие места, обмана здесь никакого не должно быть, потому что будете обманывать сами себя", - заметил глава государства. Президент также поставил задачу активнее работать с убыточными предприятиями, особенно с теми, которым грозит банкротство. По словам Лукашенко, необходимо сделать все возможное, чтобы они работали. "Эти фразы "обанкротим через санацию" - вы просто пугаете людей и коллективы. Никто не позволит предприятия закрывать или бездумно продавать. Надо от этого отойти раз и навсегда и в сельском хозяйстве, и в промышленности. Это мы банкроты, если у нас хозяйство или предприятие такое, - заявил Лукашенко. - Предприятия надо спасать, чтобы люди работали. Поэтому направляйте туда кого хотите (это ваше дело) и управляйте, пока оно не выйдет на нормальный уровень работы".