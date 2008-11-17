Совещание лидеров депутатских фракций и руководства Верховной Рады Украины

Конституционный Суд Украины обнародует решение по делу о земельных аукционах

АМКУ заслушает обоснованность повышения коммунальных тарифов в столице и вынесет решение

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Премьер-министр Юлия Тимошенко проведет совещание с представителями химической отрасли

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Состоится совещание лидеров депутатских фракций у руководства Верховной Рады Украины.

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Конституционный Суд Украины обнародует принятое 11 ноября с.г. Решения по делу по конституционному представлению Президента Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Постановления Кабинета Министров Украины „Об утверждении Порядка проведения в 2008 году земельных аукционов“ (дело о земельных аукционах). После обнародования Решения состоится пресс-конференция судьи-докладчика по делу Ивана Домбровского

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Состоятся слушания на тему «Основания и следствия повышения коммунальных тарифов в столице» под председательством и.о. председателя Антимонопольного комитета Украины Александра Мельниченко. По результатам слушаний, Комитет намерен принять решение по этой ситуации. В мероприятии примут участие представители Киевской горгосадминистрации, торговых сетей, телекоммуникационных операторов, банковских учреждений, юридических компаний, профессиональных ассоциаций и др.

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В УНИАН в 13-30 пресс-конференция: “В Украину могут запретить ввоз импортных автомобилей”. В связи с возможным повышением ввозной пошлины будет подниматься и обсуждаться вопрос дальнейшей перспективы импорта автомобилей в Украину. Участники: Станислав Щербина, президент ВААИД и президент ООО «Автомобильная группа «Кадиллак, Шевроле» (Cadillac, Chevrolet, Hummer); Олег Назаренко, ген.директор ВААИД; Елена Дунина, член Правления ВААИД, ген.директор ДП «АВТО Интернешнл» (Mazda, Suzuki); Роман Кузьмин, член Правления ВААИД, ген.менеджер «Тойота-Украина» (Toyota); Максим Рабинович, член правления ВААИД, директор по стратегическому и корпоративному развитию Концерна «НИКО» (Mitsubishi); Александр Тимофеев, член Правления ВААИД, ген.директор ООО «АВТ Бавария» (BMW).

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В УНИАН в 15-30 пресс-конференция: “Кому финансовый кризис, а кому финансовая пирамида. “Тренинговая академия” Роберта Флетчера глазами ее “выпускников”. Будут обнародованы правдивые факты деятельности в Украине бизнесмена Р.Флетчера. Участники: руководитель комитета по борьбе с социальными злоупотреблениями Виталий Хибовский, представители инициативной группы «Антифлетчер», эксперты, и др.

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Круглый стол на тему: «Проект Евро-2012 - спасательный круг для украинской экономики в условиях кризиса. Оценка профессионалов». Участники: министр труда и социальной политики Людмила Денисова, директор исполнительной дирекции Евро-2012 Федерации футбола Украины Иван Федоренко, глава госслужбы туризма и курортов Анатолий Пахля, депутаты ВР (Союз писателей Украины и др.

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На территории Национального спортивного комплекса "Олимпийский" состоится ознакомление представителей СМИ с ходом работ по реконструкции стадиона. Участники: министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий Павленко, заместители министра Ростислав Карандеев и Сергей Драч, и.о. генерального директора НСК "Олимпийский" Дмитрий Чернявский, представители подрядных организаций.