"Реформаторов с бородами становится больше": назначен новый и.о. главы госкомпании Prozorro

Министерство экономического развития и торговли назначило экс-сотрудника IT-компании Luxoft Василия Задорного исполняющим обязанности директора государственной компании Prozorro, управляющей одноименной системой государственных закупок.

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Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Максим Нефедов на своей странице в Facebook.

«Реформаторов с бородами становится больше! Сегодня с огромным удовольствием подписал документ о назначении Василия Задорного и.о. директора ГП "Прозорро". Мы очень рады, что к нашей команде присоединился настоящий монстр с большим опытом в Luxoft! Система публичных электронных закупок Prozorro - это IT-компания, там должен быть креатив, самомотивация, международная экспансия и полная победа», - написал он.

Как сообщал УНИАН, экс-директор Prozorro Александр Наход в сентябре покинул должность в связи с переходом на должность заместителя директора государственной компании «Укрпочта». До назначения Задорного исполняющим обязанности главы Prozorro была замдиректора предприятия Надежда Бегун.