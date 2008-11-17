Налог на прибыль для химпредприятий снизят

Кабинет министров Украины инициирует снижение налога на прибыль для химпредприятий до 20% в случае ее реинвестирования на покупку основных фондов III группы.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обязательство Кабмин намерен взять на себя в рамках меморандума о взаимопонимании с предприятиями химического комплекса, который планируется подписать сегодня на встрече премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО с руководителями предприятий отрасли.

Кроме того, проектом меморандума предусмотрено увеличение срока возврата валютной выручки для химпредприятий до 360 дней при заказе энергосберегающего импортного оборудования.

Кроме того, правительство обязуется обеспечить возмещение НДС в течение пяти дней со дня подачи декларации за прошлый месяц.

Также правительство дополнит перечень и объемы энергосберегающих материалов и оборудования, которые освобождаются от ввозных пошлин.

Проект меморандума предполагает также возобновление действия Ашгабадского соглашения.

Напомним, Ашхабадское соглашение подписано в декабре 1993 года. Предприятия стран, подписавших соглашение, участвующие в кооперации, то есть совместном производстве в рамках производственных циклов бывшего СССР, освобождались от уплаты налогов и пошлин при трансграничной торговле.